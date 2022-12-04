فينغر: المنتخبات التي ركزت على كأس العالم وليس السياسة تأهلت بسهولة لدور 16

قال أرسين فينغر رئيس لجنة تطوير الكرة العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن نتائج دور المجموعات في كأس العالم لكرة القدم أظهرت أن المنتخبات التي تأهلت دون مشاكل كانت الأفضل استعدادًا ذهنيًا، ولم تشتت انتباهها بالقضايا السياسية.

وأضاف فينغر، اليوم الأحد، خلال تحليل فني لدور المجموعات من قبل الفيفا أن المنتخبات التي ركزت على كرة القدم بدأت بشكل جيد مثل البرازيل وفرنسا وإنجلترا، وتأهلت لدور الستة عشر بسهولة.

وأوضح فينغر أن “الفرق التي لم تكن مخيبة للآمال في أدائها بالمباراة الأولى -لأنه عندما تصل إلى كأس العالم فأنت تعلم أنه لا يجب أن تخسر أول مباراة- هي صاحبة الخبرة والتي تحقق نتائج… لقد لعبوا بشكل جيد في أول مباراة”.

وقال إن “الفرق أيضًا التي كانت جاهزة ذهنيًا وركزت على المنافسة والبطولة وليس على التظاهرات السياسية تأهلت”.

وأسفر دور المجموعات من بطولة كأس العالم في قطر عن خروج منتخبات ألمانيا وبلجيكا والدنمارك، فيما شكل مفاجئة كبيرة.

وشهدت الأيام التي سبقت البطولة والأيام الأولى منها قدرًا غير عادي من المناقشات السياسية من جانب اتحادات ومنتخبات تلك البلاد بشأن المثليين وأوضاع العمال.

وكان الاتحاد الألماني الأكثر صخبًا، وقبل الهزيمة المفاجئة في المباراة الافتتاحية أمام اليابان، وقف المنتخب الألماني لالتقاط صورة قبل المباراة، ووضعوا أيديهم على أفواههم في إشارة إلى إسكاتهم من قبل الفيفا.