رحالة مغربي زار قطر في الثمانينيات يصف التغير الكبير في الدولة (فيديو)

وصف الرحالة المغربي ميلودا دويري التحول الذي طرأ على دولة قطر بـ”الكبير جدًا” بعد أن زارها للمرة الأولى عام 1982.

وقال دويري خلال مشاركته، الأحد، مع الجزيرة مباشر إنه لم يرَ في قطر حين زارها للمرة الأولى منذ 40 سنة سوى فندق الشيراتون الذي يشبه الأهرامات وكورنيش الدوحة.

وأوضح أنه زار نحو 136 دولة خلال رحلاته، كما أنه يخطط في الصيف المقبل للصعود إلى قمة جبل إيفرِست في سلسلة جبال الهيمالايا لرفع علمي قطر والمغرب.