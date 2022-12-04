بعد هجوم كبير.. محلل صحفي: تغير كبير في تغطية الصحافة الفرنسية لمونديال قطر والحديث أصبح رياضيا

كشف الصحفي الرياضي محمد مندور عن تحول كبير في تغطية الصحافة الفرنسية لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر بعد أن كانت هجومية قبل المونديال، وخلال الأيام الأولى له.

وقال مندور في حوار مع الجزيرة مباشر إن “الصحافة الفرنسية اتخذت اتجاهًا معاكسًا للتنظيم في بداية البطولة، مثل نظيراتها في ألمانيا والدنمارك وغيرهما من الدول الأوربية، لكن بالنهاية فرنسا بصحافتها برياضييها بالجميع خضعت للأمر الواقع وتعايشت مع البطولة”.

وأشار إلى أنه شاهد المباراة الأولى للمنتخب الفرنسي 12 مليون شخص.

وأضاف “أيقن الجميع أن كل دعوات المقاطعة لن تنفع، وساعد ذلك تصريحات (الرئيس الفرنسي) إيمانويل ماكرون التي أشادت بقطر والتنظيم، وضرورة فصل الرياضة عن السياسة”.

ودعا قبل أيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الحفاظ على الروح الرياضية “في عالم يواجه سلسلة من الأزمات”، مشددًا على أهمية استغلال كأس العالم “قطر 2022” كمساحة لتقارب الشعوب “حول القيم العالمية”.

وقال في تغريدات “تُقام بطولة كأس العالم في كرة القدم للمرة الأولى في المنطقة العربية، وتشهد على تغيرات ملموسة، وقد بذلت دولة قطر جهودًا مميزة لإنجاح الحدث وتستمر في ذلك، ويمكنها الاعتماد على دعمنا”.

وأوضح مندور “على صعيد كرة القدم الجميع مستمتع ويرى المباريات بمنتهى القوة. الصحافة بدأت تتحدث عن كرة القدم فقط، والكل يتحدث عن أهمية البطولة وقوتها”.

وتابع “كان هناك تفاعل لهزيمة المنتخب الفرنسي أمام التونسي، وظهر ذلك جليًا بتقديم احتجاج من الاتحاد الفرنسي لعدم احتساب هدف أنتونيو غريزمان الملغي أمام تونس”.

وأديرت حملة إعلامية واسعة وشرسة ضد قطر البلد المنظم لبطولة كأس العالم 2020 من قبل الصحافة الغربية.