المباراة رقم 1000 تربك حسابات الألمان بعد الخروج المبكر من مونديال قطر

تسبب الخروج المبكر لمنتخب ألمانيا من نهائيات (كأس العالم FIFA قطر 2022) في إرباك حسابات الاتحاد الألماني لكرة القدم بشأن مكان وموعد الاحتفال بالمباراة الدولية رقم 1000 للمنتخب.

وبعدما كان منتظرًا ومخططًا أن يحظى المنتخب الألماني لكرة القدم باحتفالية كبيرة وتاريخية بمباراته رقم 1000 من خلال مونديال قطر، جاء إخفاق الفريق في البطولة ليضع هذه الاحتفالية في مأزق حقيقي.

وخاض المنتخب الألماني حتى الآن 997 مباراة دولية، وكان من المتوقع أن تكون مباراته رقم 1000 في الدور قبل النهائي لمونديال قطر، ولكن الفريق ودّع البطولة مبكرًا من الدور الأول لتصبح المباراة المرجحة لهذه الاحتفالية هي إحدى المباريات الودية في منتصف 2023، مما قد يُفقد الاحتفالية كثيرًا من بريقها.

وبينما يعمل الاتحاد الألماني للعبة حاليًا على دراسة أسباب الإخفاق في مونديال 2022، يحتاج الاتحاد -في الوقت ذاته- إلى التفكير في هذه الاحتفالية التي لن تحدث في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري على استاد “البيت” المونديالي في الخور مثلما كان متوقعًا.

ولم يتحدد حتى الآن موعد أو مكان أو الطرف الثاني للمباراة التي سيحتفل فيها المنتخب الألماني بهذه الاحتفالية، ولكنه من المنتظر الآن أن تقام في يونيو/حزيران المقبل.

ويخوض المنتخب الألماني في مارس/آذار المقبل أول مباراتين استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوربية (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا.

وسترفع المباراتان بهذا رصيد المنتخب الألماني إلى 999 مباراة دولية، علمًا بأن المباريات الـ997 التي خاضها الفريق حتى الآن شهدت 576 انتصارًا و207 تعادلات و213 هزيمة.

ومن المنتظر أن تكون الخيارات أمام المنتخب الألماني محدودة لهذه المناسبة التي سيحتفل من خلالها بالمباراة الدولية رقم 1000 في تاريخه، لأن أبرز البدائل ستكون هي منتخبات إنجلترا وفرنسا وبلجيكا والنمسا، التي ستخوض تصفيات يورو 2024 ضمن مجموعات تضم 5 منتخبات فقط، ويمكنها أن تجد مواعيد للمباريات الودية في أجندتها.

ونظرًا إلى كون ألمانيا البلد المضيف ليورو 2024، فلن يخوض المنتخب الألماني التصفيات، ولكن الفريق سيخوض 10 مباريات ودية في 2023، تبدأ بمباراتين في 22 و28 مارس المقبل سواء كان بقيادة المدرب الحالي هانزي فليك أو خليفته طبقًا لما سيقرره الاتحاد الألماني للعبة بعد اجتماعه المرتقب خلال الفترة المقبلة.

وبعد هذا الاجتماع، سيحدد الاتحاد الألماني أيضًا أماكن هذه المباريات العشر والطرف الثاني لها. وحتى موعد يورو المقررة من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز 2024، لن يكون أمام المنتخب الألماني أي مباريات رسمية بعدما خرج الفريق صفر اليدين من دوري أمم أوربا بالهزيمة أمام نظيره المجري (صفر/1)، ليتأكد غيابه عن نهائيات البطولة التي تقام في صيف 2023 بمشاركة منتخبات هولندا وإيطاليا وإسبانيا وكرواتيا.