هزيمة صادمة في مونديال قطر لكنها غير مفاجئة.. إليك تفاصيل إقصاء ألمانيا “بالأرقام”

“زلزال يهز كوكب كرة القدم” هكذا عنونت صحيفة لوموند الفرنسية الإقصاء المبكر للمنتخب الألماني من كأس العالم FIFA قطر 2022.

وذهب مقال نشره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى تشبيه ما حدث، الخميس، في استاد البيت بما يحدث عندما يكون تحتك صفيحتان تكتونيتان تحرّران الطاقة.

وتساءل الكاتب “أليست مرارة إقصاء الألمان أشبه بانهيار أرضي جراء التدهور البطيء لأسس متداعية فقدت قاعدتها صلابتها؟”.

وقال إنه بعد مباراة ألمانيا وكوستاريكا، تُظهر إحصاءات الفريق الألماني في دور المجموعات أن “الانهيار لم يكن مفاجئًا، وكان من الممكن بالفعل اكتشاف التشققات في الأسس مسبقًا”.

الهجوم الأقل فاعلية

وتابع المقال “سجلت ألمانيا ما لا يقل عن 67 تسديدة على المرمى في المباريات الثلاث التي خاضتها في قطر 2022، وهو ما يمثل 22.3 تسديدة في المتوسط ​​في كل مباراة، وهو رقم لم تصل إليه المنتخبات الأخرى حتى في دور المجموعات قاطبة”.

وأضاف “هكذا، احتاج المنتخب الألماني إلى ما معدله 11 تسديدة لتحقيق كل هدف من أهدافه، وهي إحصائية تدل على القدرة الهجومية للألمان طيلة السنوات الأخيرة”.

واستدرك “أما صاحب ثاني أكبر عدد من التسديدات على المرمى فهو منتخب فرنسا، ولكن على عكس ما حدث مع ألمانيا، فإن المحاولات الـ52 للديوك ساعدتهم على تحقيق التأهل قبل جولة من ختام منافسات الدور الأول”.

دفاع هش

يرى كاتب المقال أنه “إذا راهنت على كرة القدم الهجومية، فإنه يتعين عليك الاستعداد لتلقي الهجمات المرتدة، وهو شيء يتعلمه المرء في كرة القدم منذ اليوم الأول”، مستطردًا “إلا أن المهمة تتعقد أكثر عندما لا يكون الدفاع عرضة للهجمات المضادة فحسب، بل هشًّا أيضًا بسبب الأخطاء الفردية وغياب الانسجام وكثرة الهفوات”.

وذكّر أن ألمانيا تلقت 5 أهداف في قطر، منها 4 سجلتها اليابان وكوستاريكا -هدفان في كل مباراة– كان من الممكن تجنبها.

ويرى أن خير مثال على ذلك ما حدث في المباراة ضد كوستاريكا “بعد خطأ فادح من ديفيد راوم في خط الوسط، شن الفريق الكوستاريكي هجمة مرتدة سريعة عبر جويل كامبل وسيلسو بورخيس ويلتسين تيخيدا، مما أدى إلى تلقي المانشافت هدف التعادل، وإعطاء دفعة معنوية قوية لكتيبة لوس تيكوس”.

وعاد المقال إلى نهائيات كأس العالم 2010 و2014، عندما حافظ مانويل نوير على شباكه نظيفة في 7 مباريات، وهو إنجاز لم يكرره في أي من مباريات كأس العالم.

ويرى أن زمن بريمه وكوهلر ولّى، بعد أن أظهر في الحملة المظفرة للألمان في إيطاليا 1990 صلابة من شأنها أن تكون مفيدة للغاية اليوم لمعنويات الألمان.

وأشار كاتب المقال إلى أن 26 عامًا هو متوسط ​​عمر الفريق الذي مثّل منتخب ألمانيا في قطر 2022، وهو رقم قد يبدو متوازنًا للوهلة الأولى.

واستطرد “ليس عبثًا، كانت كتيبة المانشافت تتوافر على مزيج مثير للاهتمام من اللاعبين المخضرمين من قبيل مانويل نوير وتوماس مولر وماتياس جينتر وماريو جوتزه، وجميعهم أبطال العالم في عام 2014، والمواهب الشابة مثل يوسوفا موكوكو وجمال موسيالا”.

ثلاثة من ستة

انتهت مشاركتا ألمانيا في نسختي كأس العالم 2018 و2022 بسجل ضعيف من 3 هزائم في 6 مباريات، ويبدو واضحًا -وفق المقال- أن المنتخب الألماني فقد هالة ذلك الفريق القوي والصلب في البطولات الكبرى، ليس فقط على المستوى الوطني، وإنما أيضًا على المستوى الدولي.

ويرى الكاتب أنه يجدر التساؤل عن ما إذا كان التغيير الجذري سيُمكّن الألمان من حل مشاكلهم الدفاعية وتعزيز فاعليتهم أمام مرمى الخصم.

وقال إن الاختبار القوي المقبل للألمان سيكون في كأس أمم أوربا 2024 على الأراضي الألمانية، حيث سيتضح ما إذا كانت كتيبة المانشافت قد استعادت قوتها الضاربة كما في سابق عهدها أم إنها ستواصل الظهور بمستوى متواضع في البطولات الكبرى.