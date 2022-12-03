تجربة استثنائية لذوي الاحتياجات الخاصة في ملاعب مونديال قطر 2022.. تعرف عليها

يشهد كأس العالم قطر 2022 أكبر استخدام لغرف المساعدة الحسية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في تاريخ استضافة الأحداث الرياضية بالعالم.

وجهزت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عددا من غرف المساعدة الحسية المتنقلة في أنحاء قطر، لمنح المشجعين فرصة الابتعاد عن الحشود الكبيرة أو الموسيقى الصاخبة.

وحرصت اللجنة على إنشاء غرف المساعدة الحسية بالتعاون مع عدد من شركائها في قطر وفيفا، لتمكين المشجعين من ذوي التوحد وصعوبات الإدراك الحسي، من الاستمتاع بحضور مباريات المونديال، بإشراف طاقم من الخبراء في 3 من الملاعب المونديالية.

وجُهِّزت تلك الغرف بالتكنولوجيا الحديثة والإضاءة الملائمة لهذه الفئة من المشجعين، لتخفيف شعورهم بالاضطراب والقلق الذي قد ينتابهم أثناء المباريات.

الغرف الحسية في قطر ٢٠٢٢™ 🇶🇦 تخلق تجارب لا تُنسى – توفر غرف حسية للجماهير مع متطلبات الوصول في ثلاث ملاعب من قطر ٢٠٢٢

– كما تتوفر مساحات مماثلة في الكورنيش في الدوحة وفي مهرجان FIFA للمشجعين

– امتيازات تتوفر للمرة الأولى للجماهير من ذوي الاحتياجات الخاصة تفاصيل ✍👇 — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) December 3, 2022

وأكد خالد النعمة، المدير التنفيذي للتواصل المجتمعي والشؤون التجارية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أن الإتاحة وسهولة الوصول والحركة جاءت في مقدمة الأولويات خلال مرحلة الإعداد لاستضافة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وأشار النعمة لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إلى حرص اللجنة العليا، من خلال العمل مع منتدى التمكين الذي يضم ممثلين عن مجتمع ذوي الإعاقة والجهات المعنية، على إتاحة الفرصة أمامهم للإسهام بدور مباشر في تحديد الخدمات والتسهيلات التي يحتاجون إليها خلال البطولة.

وبيّن كيف يمكن لبطولة كأس العالم أن تبني إرثا طويل الأمد في سهولة الوصول والحركة في أنحاء البلاد وفي المنطقة بأسرها.

الله يحييك أخوي فهد. هذه الخدمة متوفرة في معظم ملاعبنا. أخذنا على عاتقنا أن تكون بطولة #قطر٢٠٢٢ الأكثر يسراً وسهولةً للجماهير من ذوي الإعاقات الجسدية أو الذهنية. مثلاً عدد من الملاعب تحتوي على غرف حسّية لمرضى التوحد. علاوة على إعطاء كل مشجع من ذوي الإعاقة تذكرة مجانية للمرافق 🌹 https://t.co/Q9uCZ8E1AV — خالد النعمة (@alnaamak) November 28, 2021

وقال فيديريكو أديتشي، رئيس قسم الاستدامة والبيئة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لقنا: نجدد التزامنا بالاستدامة في كل نسخة من بطولة كأس العالم.

وصرّح أديتشي بأن مونديال قطر 2022 نجح في ريادة مشهد الأحداث الرياضية الكبرى الأخرى، على صعيد تعزيز سهولة الوصول والحركة لذوي الإعاقة، الذي يتجاوز توفير البنية التحتية الأساسية التي تلبي احتياجات هذه الفئة من المشجعين.

ويشمل المخطط، وفق مسؤول فيفا، إتاحة كافة السبل التي تضمن أن يشعر الجميع بالترحيب والمشاركة بفاعلية في هذا الحدث العالمي.

وإلى جانب غرف المساعدة الحسية في الملاعب، وأخرى متنقلة في الوجهات الترفيهية للجماهير، يشهد مونديال قطر عددًا من الخدمات غير المسبوقة للمشجعين من ذوي الإعاقة، بما في ذلك التعليق الوصفي السمعي باللغة العربية في جميع المباريات.

ويعد كأس العالم قطر 2022، النسخة الأكثر إتاحة في تاريخ البطولة، حيث تم تجهيز الملاعب المونديالية الثمانية بمرافق وخدمات خاصة تلبي كافة احتياجات ذوي الإعاقة.





ولخصت حنين زايد، وهي شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تجربتها مع استخدام المواصلات العامة وسيارات الأجرة لحضور فعاليات كأس العالم في قطر 2022.

وصاحبت كاميرا الجزيرة مباشر حنين خلال استخدامها لوسائل المواصلات في الدوحة، وقالت حنين إن دولة قطر قدمت العديد من الخدمات المميزة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ووقفت حنين على تسهيل عملية التنقل بدءا من الطلب عبر تطبيقات الجوال، وتجهيز السيارات أو الحافلات الكهربائية لسهولة دخول الكرسي المتحرك إليها، مما يوفر لذوي الاحتياجات الراحة والأمان وهو أهم ما يحتاجون إليه في عمليات التنقل.

حنين زايد شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة تعرفكم على التسهيلات التي قدمتها قطر لها في كأس العالم #قطر2022#كأس_العالم#قطر#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/rCT3TyH07E — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 22, 2022

وأشادت حنين خلال جولتها مع الجزيرة مباشر بوجود ممرات للمشاة بخطوط بارزة داخل كل المحطات لمساعدة مستخدمي العصا البيضاء، وكذلك شاشات كبيرة واضحة تقدّم المعلومات باستمرار باللغتين العربية والإنجليزية، بما يساعد أصحاب الإعاقات السمعية، فضلا عن وجود المساعدة في كل محطة لأصحاب الاحتياجات لمساعدتهم على حجز ما يلزمهم بعد المترو من وسائل النقل سواء خاصة أو عامة.

وختمت كلامها قائلة “أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأرى في هذه الخدمات ما يسهّل علينا كثيرا ويوفر لنا الوقت والجهد ليمضي يومي دون عوائق”.