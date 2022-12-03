مصري يفوز بتذكرتين لنهائي مونديال قطر وكرة البطولة مُوقعة من أساطير اللعبة.. لماذا؟

حصل المصري هيثم مختار على تذكرتين لحضور نهائي مونديال قطر إضافة إلى الكرة الرسمية للبطولة تحمل توقيع عدد من أساطير كرة القدم بعد أن أصبح المشجع رقم مليون الذي يستقبله مهرجان الفيفا للمشجعين في العاصمة القطرية الدوحة.

وافتُتح مهرجان الفيفا للمشجعين في حديقة البدع بالدوحة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي قبيل انطلاق منافسات كأس العالم 2022 التي تتواصل منافساتها في قطر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

وقال هيثم إنه يشعر بالذهول لفوزه بالجائزة، مضيفا أنه ذهب إلى موقع المهرجان للاستمتاع بفقراته الترفيهية، ولكنه وجد نفسه “على المسرح أمام الآلاف من جمهور المهرجان، وأحمل كرة قدم مُوقّعة من أساطير كرة القدم كافو ورونالد دي بور، وفي يدي الأخرى تذكرتان للمباراة النهائية في المونديال”.

وأضاف أنه يشجع البرازيل إلى جانب منتخب بلاده مصر، لكنه أعرب عن أمله أن تكون المباراة النهائية بين الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي والبرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو.

وأبدى هيثم إعجابه بمتحف الفيفا المقام داخل المهرجان، مضيفا أنه استمتع “برؤية مجموعة رائعة من قمصان منتخبات شاركت في كأس العالم، ويعود تاريخها إلى النسخة الأولى من المونديال”.

استقبل مهرجان الفيفا للمشجعين بالدوحة أكثر من مليون زائر منذ افتتاحه قبيل انطلاق مونديال #قطر2022. وحصل المشجّع رقم مليون، هيثم مختار من مصر، على تذكرتين لحضور نهائي المونديال، إضافة إلى الكرة الرسمية للبطولة، تحمل توقيع أساطير كرة القدم. للمزيد: https://t.co/xLYoB3VEKu pic.twitter.com/CK9ahONOPC — SC News (@roadto2022news) December 3, 2022

ويتخذ مهرجان الفيفا للمشجعين موقعا مميزا على مقربة من كورنيش الدوحة، ويمثل الوجهة الرئيسية للجماهير للاحتفال بشغفهم باللعبة الجميلة، ويمتد على مساحة 145 ألف متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف مشجع، ويستقبل 70 ألف زائر يوميا منذ انطلاق فعاليات المونديال.

ويشهد المهرجان بث جميع مباريات كأس العالم على شاشات عملاقة، كما يقدّم فعاليات ترفيهية مجانية للزوار مع مجموعة من أبرز نجوم الموسيقى في العالم.