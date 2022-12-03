مشجع برازيلي أصم وكفيف يتابع مونديال قطر بـ”لمسات” أصدقائه (شاهد)

ولد كارلوس جونيور أصمَّ في مدينة أوساسكو البرازيلية، ثم أصبح كفيفًا وهو في سن 23 عاما، لكن هذه الصعاب مجتمعة لم تغلب عشقه لكرة القدم ولم تُزح متعته بتشجيع فريقه المفضل.

يُلهم حبّ كارلوس لكرة القدم صديقه ومُعلقه الخاص هيليو فونسيكا الذي اخترع طريقة مبدعة لجعل كارلوس يتابع منافسات كأس العالم قطر 2022.

على لوح خشبي على شكل ملعب يأخذ هيليو بيدي كارلوس الاثنتين ويحاول أن يصف له مكان الكرة في الملعب، ويمثل له المنتخب البرازيلي بأحد أصابعه والخصم بإصبع آخر.

ويقوم صديق آخر في الحين نفسه بالتعليق على المباراة عبر رسم حروف لغة الصم على ظهر كارلوس.

وقال كارلوس لوكالة (أسوشيتد برس) إنه يتابع منافسات كأس العالم بطريقة مختلفة عن باقي المشجعين.

وأضاف أن الأهم أنه يتمكن من متابعتها كما يفعل الملايين عبر العالم في الوقت نفسه، بفضل الطريقة المبتكرة لصديقه.

وقال المشجع البرازيلي إنه يؤمن بأن كسر الحواجز والتغلب عليها أمر ممكن.

واعتبر المعلق الخاص هيليو فونسيكا أن متابعة مباراة كرة القدم على شاشة التلفاز أمر ممتع، لكن التعليق عليها ونقل الحماس أكثر متعة.

وأضاف لوكالة أسوشيتد برس، أن نقل التفاصيل ومشاهدة تفاعل كارلوس معها وفرحته بها هو أمر يُشعره بالسعادة.

يعانق كارلوس صديقيه فور إحراز منتخب بلادهم للهدف، ويبدأ التصفيق والضرب على اللوح الخشبي، مستمتعًا بكل تفاصيل التشجيع، متغلبًا بعزيمته وإرادته على الصعاب.

الغرف الحسية في قطر

وأتاح مونديال قطر 2022 الفرصة لجمهور جديد من ذوي الاحتياجات الخاصة للتمتّع بالعرس الكروي من خلال العديد من الوسائل، منها تسهيل وصول ذوي القدرة المحدودة على الحركة، مرورًا بوصف صوتي لوقائع المباريات وصولًا إلى مساحات لاسترخاء المصابين بالتوحّد من خلال “الغرف الحسّية” المتوافرة في 3 ملاعب وبعض مناطق المشجّعين.

وبحسب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو فإن مونديال قطر في كرة القدم “الأفضل على الإطلاق والأكثر تأمينًا لسهولة الوصول”.

والجديد في هذه النسخة من كأس العالم في كرة القدم هو استحداث غرف مخصّصة لإراحة الأشخاص المصابين بالتوحّد أو الذين يعانون اضطرابات في المعالجة الحسّية.

فيديو| الغرف الحسية التي توفرها ملاعب مونديال قطر لذوي التوحد pic.twitter.com/T5QDr5jKez — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) April 4, 2021

وتتوفر “الغرف الحسّية” في 3 ملاعب (البيت، ولوسيل، والمدينة التعليمية)، في حين توجد 6 غرف أخرى مماثلة على مقربة من مناطق المشجعين الرئيسية ومن ملعب المدينة التعليمية.

ويمكن لحَمَلة التذاكر المخصّصة لذوي الحاجات الخاصّة ومرافقيهم (يحقّ لكلّ منهم مرافق واحد تذكرته مجانية) أن يتابعوا المباراة من مدرّج الملعب كسائر المتفرجين، لكن إذا “أصبح الجو ضاغطًا بعض الشيء، (فهذه الغرف) توفّر بيئة هادئة وآمنة يمكنهم الانسحاب إليها لمواصلة الاستمتاع بالمباراة”.