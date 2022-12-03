طبيب البرازيل: نيمار سيخضع لاختبار لياقة متأخر قبل مواجهة دور الـ16 بمونديال قطر

قال رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل إن المدافع دانيلو أظهر علامات إيجابية في تعافيه من إصابة في الكاحل، في حين يسابق نيمار الزمن لاستعادة لياقته قبل مواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ16 لكأس العالم.

وتعرض كل من دانيلو ونيمار لإصابات في الكاحل خلال فوز البرازيل 2-صفر على صربيا في مباراة كرة القدم الافتتاحية بالمجموعة السابعة، مما أبعدهما عن الفوز 1-صفر على سويسرا والخسارة المفاجئة أمام الكاميرون بالنتيجة ذاتها.

وتعرض أليكس ساندرو لإصابة في الفخذ أمام سويسرا، ويمكن أن ينضم أليكس تيليس وجابرييل جيسوس إلى قائمة المصابين بعد أن اشتكيا من الألم عقب مباراة الكاميرون الليلة الماضية، حيث دفع المدرب تيتي بتشكيلة من البدلاء.

وقال لاسمار للصحفيين بعد الهزيمة 1-صفر أمام الكاميرون الليلة الماضية ردا على سؤال حول مدى جاهزية المصابين للمشاركة في مباراة دور الـ16يوم الاثنين المقبل “فيما يتعلق بنيمار وأليكس ساندرو، نعتقد أن لدينا متسعا من الوقت وهناك إمكانية لمشاركتهما”.

وأضاف “دعنا ننتظر لمعرفة وضعهما. لم يبدآ بعد في التدريب على الكرة وهذا شيء سيفعلانه غدًا (اليوم السبت). سيكون من المهم أن نرى كيف يستجيبان لهذا الأسلوب الجديد، بناء على ذلك سنستدعيهما للفريق”.

وتابع “لقد تطور دانيلو بشكل إيجابي للغاية واليوم تدرب بقوة بالكرة وتكيف بشكل إيجابي للغاية. نتوقع أن يكون قادرًا اليوم على التدرّب بشكل طبيعي مع زملائه. دعونا نراقب ما يحدث، وإذا كان كل شيء على ما يرام فلدينا توقعات كبيرة للغاية بأنه سيكون متاحا للمباراة القادمة”.

الحمدلله بما انه يقدر ينقز يعني تشافى من الكدمة والاصابة والان تبقى كم جلسة علاج خفيفة ويبدأ مرحلة الاعداد البدني مثل دانيلو يعني ٣ ايام بالكثير وهو جاهز 100% وبيلعب شوط ثاني في دور ال ١٦ بنصف جاهزيته 👍 pic.twitter.com/3dINQ3MLxc — NJ (@1SuperNJ) December 2, 2022

وأضاف طبيب الفريق البرازيلي أن تيليس وجيسوس سيخضعان لفحوص اليوم.

وقال “أليكس تيليس يشكو من ألم في ركبته اليمنى بعد تعرضه لكدمة. تم تقييم حالته في غرفة الملابس وسيخضع اليوم لأشعة بالرنين المغناطيسي حتى نتمكن من تقييم حالته”، “جابرييل جيسوس اشتكى بعد المباراة من ألم في ركبته اليمنى وبعد التقييم طلبنا إجراء فحص بالأشعة اليوم”.

ورغم خسارته أمام منتخب الكاميرون، وهو أول فريق أفريقي يهزم البرازيل في كأس العالم، فقد احتل فريق المدرب تيتي صدارة المجموعة السابعة بفارق الأهداف عن سويسرا ولكل منهما 6 نقاط.

وتسعى البرازيل للفوز بكأس العالم في قطر؛ لتحقق لقبها السادس بالكأس.