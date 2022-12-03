قطر.. بدء السماح لغير حاملي تذاكر مباريات كأس العالم بدخول البلاد

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، الجمعة، السماح لمشجعي كرة القدم في العالم بالدخول إلى البلاد، من دون اشتراط الحصول على تذاكر مباريات مونديال قطر 2022.

وأوضحت اللجنة في بيان أنه “اعتبارا من 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيتم تطبيق خاصية جديدة لبطاقة “هيّا”.

وأضافت أن الخاصية “تسمح للمشجعين من أنحاء العالم بالدخول إلى دولة قطر، للاستمتاع بأجواء المونديال، دون الحاجة للحصول على تذاكر المباريات”.

وفي ضوء الإجراء الجديد “سيتعيّن على المشجعين تأكيد مكان الإقامة فقط، ودفع رسوم الدخول المقدرة بـ500 ريال قطري ( نحو170 دولارا)، دون الحاجة لشراء تذاكر المباريات”، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن “الأطفال البالغين من العمر 12 عامًا أو أقل، معفيون من دفع رسوم الدخول، كما لا يجوز استرداد الرسوم في حال شراء تذاكر المباريات بعد صدور البطاقة، حيث تقتصر الرسوم فقط على غير حاملي التذاكر عند تقديم طلب الحصول على بطاقة هيّا”.

السماح للمشجعين من أنحاء العالم الدخول إلى دولة قطر، للاستمتاع بأجواء كأس العالم #قطر2022، دون الحاجة للحصول على تذاكر مباريات البطولة اعتباراً من اليوم. للمزيد: https://t.co/CBTaObMvdl pic.twitter.com/pr7cSqT47x — SC News (@roadto2022news) December 2, 2022

وأشارت اللجنة، إلى أن المشجعين “سيحصلون على تصريح دخول إلى دولة قطر عبر البريد الإلكتروني، بعد دفع رسوم الدخول وتأكيد مكان الإقامة”.

وأوصت اللجنة المشجعين بـ”عدم السفر قبل الانتهاء من إجراء الحصول على بطاقة هيّا، حيث لن يُسمح لهم بالصعود على متن رحلات الطيران دون أن يكون بحوزتهم تصريح الدخول”.

أجواء رائعة ✅

استادات مبهرة ✅

سهولة التنقل في كل مكان ✅

حضور مباراتين في يوم واحد ✅ مشجعون من أنحاء العالم يستمتعون بكل لحظة في مونديال #قطر2022! pic.twitter.com/WUcuhchb4u — SC News (@roadto2022news) December 2, 2022

وتعتبر بطاقة “هيّا” بمثابة تأشيرة دخول إلى دولة قطر خلال فترة المونديال، وشرطًا أساسيًّا لدخول الملاعب بجانب تذكرة المباراة، كما يسمح لحاملي البطاقة أيضا باستخدام المواصلات العامة والدخول إلى مهرجان الفيفا للمشجعين مجانًا، والبقاء في دولة قطر حتى 23 يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويوفر مونديال قطر للمشجعين العديد من الخيارات الترفيهية التي يمكنهم الاستمتاع بها ومعايشة أجواء البطولة من خلالها، ومن أبرزها مهرجان الفيفا للمشجعين في حديقة البدع، والفعاليات التي تُقام على امتداد كورنيش الدوحة بطول 6 كلم، وباقة متنوعة من العروض الموسيقية الحيّة، فضلًا عن التجارب الثقافية المختلفة ومناطق المشجعين المنتشرة في أنحاء البلاد.

وبإمكان المشجعين تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة “هيّا” من خلال المنصة الرسمية المخصصة لذلك.