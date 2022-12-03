سويسرا تتأهل إلى دور الـ 16 في مونديال قطر بفوزها 3-2 على صربيا

أكملت سويسرا عقد المتأهلين إلى دور الـ16 من مونديال قطر 2022 بتغلبها على نظيرتها صربيا بثلاثة أهداف لاثنين، الجمعة، في استاد “974” ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة.

وضمن الفوز المركز الثاني لسويسرا في المجموعة برصيد ست نقاط، متساوية مع البرازيل متصدرة المجموعة.

وستواجه سويسرا منافستها البرتغال في دور الستة عشر بحثًا عن الصعود لدور الثمانية.

نهاية المباراة بفوز سويسرا على صربيا بنتيجة 2-3 في مباراة مثيرة 🔥🇷🇸🇨🇭 سويسرا إلى الدور القادم 🔝✅#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 2, 2022

تقدمت سويسرا بوساطة تسديدة شيردان شاكيري التي غيّرت مسارها في الدقيقة 20 ما جعل من الجناح الذي يحمل لقب “صاروخ الجيب”، نظرًا لقصر قامته وانطلاقته السريعة، أول لاعب في تاريخه بلاده يسجل في ثلاث نسخ لكأس العالم.

ولم تدم فرحة سويسرا سوى ست دقائق مع تسجيل صربيا، التي كانت بحاجة إلى الفوز لتملك فرصة للعبور إلى دور الـ16، لهدفين عبر الثنائي الصربي ألكسندر ميتروفيتش ودوسان فلاهوفيتش ليتغير مجرى المباراة.

لكن سويسرا ردت بهدفين قبل الاستراحة وبعدها بوساطة بريل إمبولو وريمو فرويلر.

وبقيت سويسرا متقدمة حتى صافرة النهاية التي أعلنت تأهلها إلى الدور القادم رفقة البرازيل التي خسرت أمام الكاميرون بهدفٍ دون رد في مباراة أخرى جرت بالتوقيت نفسه، بعدما حقق “السيليساو” انتصارين مُتتاليين.

ورغم الهزيمة حسمت البرازيل صدارة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، متقدمة بفارق الأهداف على سويسرا التي نالت بطاقة العبور الثانية بالرصيد نفسه، في حين احتلت الكاميرون المركز الثالث بـ4 نقاط، وأخيرًا صربيا بنقطة وحيدة.