رئيسة رابطة الدوري الألماني: قرار منع شارة دعم المثليين في مونديال قطر كان صحيحا

قالت رئيسة رابطة الدوري الألماني دوناتا هوبفن، إن كأس العالم في قطر سيؤدي إلى تغيير أمور كثيرة، وسيَلفُت الأنظار إلى موضوعات مهمة.

وأضافت هوبفن لوكالة الأنباء الألمانية أن بطولة المونديال في قطر سيكون لها تأثير دائم في كرة القدم نتيجة للعديد من الأحداث التي رافقت البطولة.

وأكدت أن قرار منع شارة “حب واحد” الداعمة للمثليين كان صحيحًا، “لأن اللاعبين في قطر للعب كرة القدم”. سعيدة للغاية لأننا الآن نركز على الشق الرياضي”.

وقالت هوبفن “إن الأمر حينما يتعلق بالرياضة ينبغي أن تكون الرياضة فقط هي محوره”.

وعلق الكاتب والصحفي منصف السليمي على تصريحات رئيسة رابطة الدوري الألماني، قائلًا إنها “تعكس جانبًا من الجدل الدائر داخل الأوساط الرياضية والسياسية الألمانية، لا سيما بعد الإقصاء المخجل للمنتخب من الدور الأول للمونديال”.

وقال في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، إن نسبة كبيرة من المتابعين والمحللين الألمان يرجعون الخروج المذل لفريقهم “لانعدام التركيز لدى اللاعبين”.

ونقل السليمي عن بعض الدوائر الإعلامية الألمانية أن عددًا من اللاعبين الألمان كانون مشغولين ليلة ما قبل مباراة اليابان بموضوع حمل شارة “حب واحد” من عدمها.

وذكر أن هذا الجدل الذي صاحب مونديال قطر سيكون له انعكاس على مستقبل الرياضة، لأن “كرة القدم لم تعد مجرد رياضة فقط، بل أصبحت حدثًا ثقافيًا يتأثر بالدولة التي تشهد هذا الحدث”.