جدول مباريات دور الـ16 في كأس العالم قطر 2022

ثماني مواجهات من دور الـ16 حددت بالفعل، بعد اكتمال عقد المتأهلين لمنافسات الدور الثاني بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة في قطر، التي تستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأسدل الستار على منافسات دور المجموعات في مونديال قطر 2022، مساء الجمعة، بمواجهتي الكاميرون مع البرازيل وصربيا مع سويسرا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السابعة، في حين ودّع 16 فريقًا البطولة.

وأسفرت منافسات مرحلة المجموعات عن تأهل منتخبات 16 دولة للدور ثمن النهائي، وهي: الأرجنتين وأستراليا وكرواتيا وإنجلترا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمغرب وهولندا وبولندا والبرتغال والسنغال وإسبانيا والولايات المتحدة وسويسرا والبرازيل.

مباريات دور الـ16

السبت 3 ديسمبر:

هولندا X الولايات المتحدة (الساعة 18:00 بتوقيت الدوحة على ملعب خليفة الدولي).

(الساعة 18:00 بتوقيت الدوحة على ملعب خليفة الدولي). الأرجنتين X أستراليا (الساعة 22:00 – استاد أحمد بن علي).

الأحد 4 ديسمبر:

فرنسا X بولندا (الساعة 18:00 – ملعب الثمامة).

(الساعة 18:00 – ملعب الثمامة). إنجلترا X السنغال (الساعة 22:00 – استاد البيت).

الاثنين 5 ديسمبر:

اليابان X كرواتيا (الساعة 18:00 – ملعب الجنوب).

(الساعة 18:00 – ملعب الجنوب). البرازيل X كوريا الجنوبية (الساعة 22:00 – استاد 974).

الثلاثاء 6 ديسمبر: