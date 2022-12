أضاء اسمه سماءها.. بيليه يشكر قطر ورسالة عاطفية من جمهور البرازيل في المدرجات (شاهد)

وجه أسطورة كرة القدم البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (بيليه) الشكر إلى قطر وإلى جمهور كرة القدم، لما تقاه من رسائل الدعم إثر دخوله المستشفى في البرازيل.

ونشر بيليه، أمس الجمعة، صورة لبرجين مضيئين في الدوحة حمل أحدهما صورته وكُتب على الآخر “نتمنى لك الشفاء العاجل”.

وكتب بيليه على الصورة “شكرًا قطر على هذه اللفتة ولكل من يبعث مشاعر إيجابية”، وأضاف “أيها الأصدقاء، أنا في المستشفى أقوم بزيارتي الشهرية. من الرائع دائمًا أن أتلقى الرسائل الإيجابية”.

وأضاء اسم بيليه مساء أمس سماء الدوحة، إذ رسمت الأضواء قميص اللاعب، وشاهد العرض مئات من المتفرجين.

وجّهت الجماهير البرازيلية الحاضرة بملعب لوسيل، رسالة إلى بيليه خلال مباراة البرازيل والكاميرون، أمس الجمعة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال قطر.

وحملت الجماهير علمًا كبيرًا عليه صورة اللاعب كُتب عليه بالبرتغالية (بيليه، تمتع بالشفاء قريبًا).

