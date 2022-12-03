أضاء اسمه سماءها.. بيليه يشكر قطر ورسالة عاطفية من جمهور البرازيل في المدرجات (شاهد)

وجه أسطورة كرة القدم البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (بيليه) الشكر إلى قطر وإلى جمهور كرة القدم، لما تقاه من رسائل الدعم إثر دخوله المستشفى في البرازيل.

ونشر بيليه، أمس الجمعة، صورة لبرجين مضيئين في الدوحة حمل أحدهما صورته وكُتب على الآخر “نتمنى لك الشفاء العاجل”.

وكتب بيليه على الصورة “شكرًا قطر على هذه اللفتة ولكل من يبعث مشاعر إيجابية”، وأضاف “أيها الأصدقاء، أنا في المستشفى أقوم بزيارتي الشهرية. من الرائع دائمًا أن أتلقى الرسائل الإيجابية”.

وأضاء اسم بيليه مساء أمس سماء الدوحة، إذ رسمت الأضواء قميص اللاعب، وشاهد العرض مئات من المتفرجين.

رسالة من جمهور البرازيل في المدرجات

وجّهت الجماهير البرازيلية الحاضرة بملعب لوسيل، رسالة إلى بيليه خلال مباراة البرازيل والكاميرون، أمس الجمعة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال قطر.

وحملت الجماهير علمًا كبيرًا عليه صورة اللاعب كُتب عليه بالبرتغالية (بيليه، تمتع بالشفاء قريبًا).

🇨🇲 Cameroon v 🇧🇷 Brazil did not let us down with the drama 🔥 See highlights on FIFA+ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 2, 2022

وأفاد مستشفى ألبرت أينشتاين في مدينة ساو باولو أن بيليه نُقل إليه الثلاثاء الماضي لإعادة تقييم علاجه الكيميائي لورم القولون، وأنه في غرفة عادية ولا يحتاج إلى عناية مركزة وحالته مستقرة.

ووفقًا للنشرة الطبية الصادرة يوم الجمعة، كان بيليه مصابًا بعدوى في الجهاز التنفسي، ويجب أن يبقى في المستشفى خلال الأيام المقبلة لاستكمال العلاج. وقد تم تشخيص بيليه بسرطان القولون في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وبيليه هو اللاعب الوحيد في تاريخ الكرة المستديرة الذي فاز بكأس العالم 3 مرات (1958 و1962 و1970)، وسجل أكثر من 1000 هدف قبل اعتزاله عام 1977.

ويشارك المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون، وقد ضمن التأهل للدور المقبل بعد فوزين متتاليين على صربيا وسويسرا.