جامعة قطر تقرر تحويل غرفة ميسي الفندقية في كأس العالم إلى متحف مصغر (فيديو)

أعلنت جامعة قطر عن تخصيص الغرفة التي أقام فيها لاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء بطولة كأس العالم قطر 2022 إلى متحف مصغر.

وتمكن ميسي من قيادة منتخب بلاده للتويج بلقب كأس العالم على حساب فرنسا في المباراة النهائية، لتحصل الأرجنتين على لقبها الثالث في البطولة، وكانت الجامعة مقرًا لإقامة المنتخب الأرجنتيني طوال مدة البطولة.

ونشرت حسابات الجامعة عبر منصات التواصل صورًا لمقر إقامة أبطال المنتخب الأرجنتيني، الذين استضافتهم جامعة قطر خلال كأس العالم 2022.

وتوضّح الصور تزيين غرف أبطال العالم بصور الفريق وأرقام اللاعبين وقمصانهم، كما توضح إحدى الصور توقيع اللاعبين.

وعبر حسابها على إنستغرام، نشرت جامعة قطر مقطعًا مرئيًا لمقر إقامة لاعبي الأرجنتين، والذي قضوا فيه أيامهم التي انتهت بحصدهم لقب العُمر الثالث للأرجنتين، والعودة بكأس العالم.