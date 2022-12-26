“فرضوا عليه مقاطعة سياسية”.. أردوغان: رونالدو يدافع عن القضية الفلسطينية ولا يمكن مقارنته مع ميسي (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تعرّض لمقاطعة سياسية في مونديال قطر، وإن المستقبل سيكون للنجم الفرنسي كيليان مبابي.

جاءت تصريحات أردوغان خلال ملتقى شبابي نظمه فرع حزب العدالة والتنمية بولاية أرضروم شرقي البلاد، أمس الأحد.

وأضاف “لقد فرّطوا في رونالدو، للأسف فرضوا مقاطعة سياسية عليه، فحين تُدخل رونالدو إلى الملعب قبل 30 دقيقة من نهاية المباراة، فأنت تدمره نفسيا وتسحب طاقته منه”.

وردا على سؤال عن مقارنة رونالدو بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال أردوغان “لا يمكن مقارنتهما، فرونالدو تعرّض لمقاطعة سياسية، ويدافع عن القضية الفلسطينية، وسمعت أنه ينوي اللعب في السعودية”.

جدير بالذكر أن رونالدو دخل تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه بعدما أصبح أول لاعب يسجل أهدافا في خمس نهائيات من البطولة الأبرز في كرة القدم.

وبشأن المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا، قال أردوغان “قلت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لا ينبغي أن تحزن فالأرجنتين لعبت بشكل رائع واستحقت اللقب، فالمنتخب الأرجنتيني كان رائعا في ركلات الترجيح، وخبرة ميسي ظهرت في النهائي”.

وتطرّق أردوغان إلى أداء النجم الفرنسي كيليان مبابي قائلا “المستقبل له، عمره حاليا 23 عاما”.

وتُوجت الأرجنتين بطلة لكأس العالم قطر 2022 بفوزها على فرنسا بركلات الترجيح (4ـ2) في نهائي مثير انتهى وقتاه الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

واللقب هو الثالث للأرجنتين التي تُوجت أول مرة بالكأس العالمية في مونديال 1978 على أرضها بالفوز على هولندا بثلاثة أهداف لواحد، ثم نالتها بقيادة دييغو أرماندو مارادونا عام 1986 على حساب ألمانيا.