ليفاندوفسكي: نهائي مونديال قطر “الأفضل” على الإطلاق وميسي سيفوز بالكرة الذهبية الثامنة

أشاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بمستوى نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 التي اختتمت، الأحد الماضي، وشهدت تتويج منتخب الأرجنتين باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وقال ليفاندوفسكي في حوار مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “لقد كان نهائي مونديال قطر أفضل مباراة نهائية شاهدتها على الإطلاق، ربما تعود روعتها لأن البطولة لُعبت أثناء الموسم، بدلًا من شهر يونيو، حيث يكون اللاعبون أكثر إرهاقًا مع نهاية الموسم، ما يجعل اللعب بهذا المستوى العالي بعد أول 70 دقيقة مستحيلًا”.

وأبدى ليفاندوفسكي ثقته في أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة، لافتًا إلى أن “هناك كأس عالم واحد سيحدد الفائز هذا الموسم” في إشارة إلى تتويج ميسي مع المنتخب الأرجنتيني بلقب مونديال قطر الأسبوع الماضي.

وأضاف “ليو بكل تأكيد على قمة العالم، لأنه حقق كل الإنجازات التي تمثل أهمية بالنسبة له”.

وبشأن رضاه عن المستوى الذي ظهر به المنتخب البولندي، اعتبر أن بولندا حققت أهدافها في هذه البطولة مشيرًا إلى أن منتخب بلاده “لعب ضد فرنسا في الدور ثمن النهائي بعد تقديم دور أول جيد”.

وتابع ليفاندوفسكي “لقد خسرنا فقط أمام الفريقين اللذين بلغا النهائي، وهما فرنسا والأرجنتين، نعم كان من الممكن أن نلعب بشكل أفضل، لكنني أكرر على أننا حققنا أهدافنا، وكان ذلك جيدًا”.

وعن إمكانية مشاركته في كأس العالم المقبلة 2026، رأى أنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار بهذا الشأن في الوقت الراهن، موضحًا أن الأمر لا يعتمد على لياقته البدنية بل على الجوانب التي تحيط بكرة القدم.

وأردف ليفاندوفسكي “أعلم أنني سأكون جاهزًا إذا أردت اللعب هناك، لكن من السابق لأوانه اتخاذ القرار، لا يزال أمامنا 3 سنوات ونصف، إنها مدة كبيرة”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تركيزه الآن “منصب على يورو 2024”.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن النجمين الأرجنتيني ميسي والفرنسي كيليان مبابي يعدان من أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب خلال حفل جوائز “الأفضل” 2022 السنوي والمقرر إقامته يوم 27 فبراير/شباط المقبل.

ولفت “فيفا” إلى أن نتائج منافسات كأس العالم قطر 2022 ستؤثر في فوز بعض المرشحين بالجوائز، بعد مساهمتهم في تحقيق منتخباتهم نتائج رائعة.

وأضاف “مونديال قطر غيّر الأمور بعد أن أعلن اللاعبون والمدربون عن أنفسهم في كأس العالم” مؤكدًا تأثير أكبر بطولة لكرة القدم في نيل الجوائز.