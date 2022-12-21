أرقام قياسية خلال المونديال.. أكثر من 14 ألف رحلة للخطوط القطرية والمواصلات تنقل ملايين الركاب

قالت شركة طيران القطرية إنها سيرت أكثر من 14 ألف رحلة خلال مونديال قطر، بينما قالت وزارة المواصلات القطرية إن نحو 27 مليونا استخدموا وسائل النقل العام المختلفة خلال الفترة نفسها.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، أن عدد المشجعين الذين توافدوا إلى قطر لمؤازرة منتخباتهم بلغ أكثر من 3.4 ملايين مشجع.

وقالت القطرية -شريك الطيران الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)- إن أكثر من 1.8 مليون زاروا جناحها (سكاي هاوس) في مهرجان فيفا للمشجعين بحديقة البدع، وشاركوا في عدد من الأنشطة والفعاليات التي قدمها الجناح والتي تمحورت جميعها حول كرة القدم.

Qatar Airways: Official Airline of the Journey Concludes a Sensational FIFA World Cup Qatar 2022™ 👇https://t.co/PJ9qd5yiww#FIFAWorldCup | #Qatar2022 — Qatar Airways (@qatarairways) December 21, 2022

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية عن تسجيل “26425 حركة جوية حتى نهاية بطولة كأس العالم” عبر مطاري حمد والدوحة الدوليين.

في حين، قالت وزارة المواصلات القطرية إن وسائل النقل العام المتعددة نقلت ما يقارب من 27 مليون زائر ومشجع.

وأوضحت أن مترو الدوحة نقل “أكثر من 18 مليونا و416 ألف راكب”، فيما “تخطى إجمالي عدد مستخدمي كل خدمات الحافلات 7.368 ملايين راكب”.

وأضافت أن شركات نقل الركاب عبر التطبيقات الالكترونية سجلت أكثر من 8 ملايين رحلة فيما وصل إجمالي عدد رحلات سيارات الأجرة (التاكسي) إلى أكثر من 315 ألف رحلة.

تعرف على أبرز الإحصائيات الخاصة بالحافلات، وسيارات الأجرة، وشركات نقل الركاب والليموزين عبر التطبيقات الإلكترونية، وذلك خلال بطولة #كأس_العالم_قطر_2022

⁰#كأس_العالم_2022#قطر 🇶🇦#كأس_العالم#قطر2022 pic.twitter.com/rq4EhVWenZ — وزارة المواصلات 🇶🇦 Ministry of Transport (@MOTQatar) December 20, 2022

وذكرت الوزارة أن “829.741 راكب استخدموا ترام لوسيل، فيما بلغ عدد مستخدمي ترام المدينة التعليمية نحو 150.8 ألف راكب، بينما نقل ترام مشيرب أكثر من 27.6 ألف راكب” خلال مدة كأس العالم قطر 2022.