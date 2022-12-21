كأس العالم قطر 2022|قطر

أرقام قياسية خلال المونديال.. أكثر من 14 ألف رحلة للخطوط القطرية والمواصلات تنقل ملايين الركاب

طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية (رويترز ـ أرشيف)
21/12/2022

قالت شركة طيران القطرية إنها سيرت أكثر من 14 ألف رحلة خلال مونديال قطر، بينما قالت وزارة المواصلات القطرية إن نحو 27 مليونا استخدموا وسائل النقل العام المختلفة خلال الفترة نفسها.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، أن عدد المشجعين الذين توافدوا إلى قطر لمؤازرة منتخباتهم بلغ أكثر من 3.4 ملايين مشجع.

وقالت القطرية -شريك الطيران الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)- إن أكثر من 1.8 مليون زاروا جناحها (سكاي هاوس) في مهرجان فيفا للمشجعين بحديقة البدع، وشاركوا في عدد من الأنشطة والفعاليات التي قدمها الجناح والتي تمحورت جميعها حول كرة القدم.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية عن تسجيل “26425 حركة جوية حتى نهاية بطولة كأس العالم” عبر مطاري حمد والدوحة الدوليين.

في حين، قالت وزارة المواصلات القطرية إن وسائل النقل العام المتعددة نقلت ما يقارب من 27 مليون زائر ومشجع.

وأوضحت أن مترو الدوحة نقل “أكثر من 18 مليونا و416 ألف راكب”، فيما “تخطى إجمالي عدد مستخدمي كل خدمات الحافلات 7.368 ملايين راكب”.

وأضافت أن شركات نقل الركاب عبر التطبيقات الالكترونية سجلت أكثر من 8 ملايين رحلة فيما وصل إجمالي عدد رحلات سيارات الأجرة (التاكسي) إلى أكثر من 315 ألف رحلة.

وذكرت الوزارة أن “829.741 راكب استخدموا ترام لوسيل، فيما بلغ عدد مستخدمي ترام المدينة التعليمية نحو 150.8 ألف راكب، بينما نقل ترام مشيرب أكثر من 27.6 ألف راكب” خلال مدة كأس العالم قطر 2022.

المصدر : وكالات