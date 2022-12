أرقام قياسية خلال المونديال.. أكثر من 14 ألف رحلة للخطوط القطرية والمواصلات تنقل ملايين الركاب

قالت شركة طيران القطرية إنها سيرت أكثر من 14 ألف رحلة خلال مونديال قطر، بينما قالت وزارة المواصلات القطرية إن نحو 27 مليونا استخدموا وسائل النقل العام المختلفة خلال الفترة نفسها.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، أن عدد المشجعين الذين توافدوا إلى قطر لمؤازرة منتخباتهم بلغ أكثر من 3.4 ملايين مشجع.

وقالت القطرية -شريك الطيران الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)- إن أكثر من 1.8 مليون زاروا جناحها (سكاي هاوس) في مهرجان فيفا للمشجعين بحديقة البدع، وشاركوا في عدد من الأنشطة والفعاليات التي قدمها الجناح والتي تمحورت جميعها حول كرة القدم.

Qatar Airways: Official Airline of the Journey Concludes a Sensational FIFA World Cup Qatar 2022™

👇https://t.co/PJ9qd5yiww#FIFAWorldCup | #Qatar2022

— Qatar Airways (@qatarairways) December 21, 2022