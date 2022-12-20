“سنعود أقوى”.. المغربي أشرف حكيمي يتحدث عن مشاركة منتخب بلاده في مونديال قطر

وصف أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي مشاركته في كأس العالم قطر 2022، التي أسدل الستار عليها بتتويج المنتخب الأرجنتيني باللقب، بأنها فريدة من نوعها.

وقال حكيمي في تغريدة على تويتر إن المنتخب المغربي حقق إنجازا هو الأفضل للمنتخبات العربية والأفريقية في تاريخ المونديال، وإن ذلك سيعطيه دفعة قوية في المنافسات المقبلة.

وأعرب عن فخره بمشاركة منتخب بلاده في كأس العالم وتحقيق المركز الرابع بين أفضل منتخبات العالم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ذلك تحقق بالمساندة الكبيرة التي وجدها المنتخب من جماهيره المغربية وجماهير كرة القدم الأفريقية والعالمية.

وتابع الظهير الأيمن للمنتخب ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي “سنعود أقوى في المنافسات المقبلة، من أجل منحكم المزيد من الأوقات السعيدة”.

شكرا للشعب المغربي و لكل العرب و الأفارقة و كل شعوب العالم التي ساندتنا خلال هذا المونديال. سنعود أقوى في قادم المنافسات لمنحكم المزيد من الأوقات السعيدة. شكرا لكم من القلب. ديما المغرب 🇲🇦❤️ 2/2 — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 19, 2022

ونافس المنتخب المغربي بكل قوة من أجل الوصول إلى النهائي قبل أن يخسر من المنتخب الفرنسي، ثم لعب على الميدالية البرونزية للمونديال وخسر أمام منتخب كرواتيا بهدف مقابل هدفين.

ويُعَد حارس مرماه ياسين بونو أقل حراس مرمى المونديال استقبالا للأهداف بخمسة فقط، تلقى منها 4 في نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث، واحتفظ بسجله خاليا من الأهداف في الدورين ثمن النهائي وربع النهائي، محققا أفضل إنجاز لحارس مرمى في النسخة الـ22 من كأس العالم.