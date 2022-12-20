غموض بشأن ميسي ومبابي.. متى يعود نجوم كأس العالم لأنديتهم؟

بعد إسدال الستار على نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر بتتويج منتخب الأرجنتين باللقب، يستعد نجوم الساحرة المستديرة في العالم لاستئناف مشوارهم مع أنديتهم مرة أخرى، ولكن متى؟

وبعد المبارزة الثنائية التي جرت بينهما في نهائي المونديال، والأرقام القياسية التي حققها كل منهما، يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي للعودة من جديد إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يلعبان فيه.

ولا يزال موعد عودة ميسي ومبابي إلى فريقهما غير معروف بدقة، ولكن هناك مباريات عدة مقررة لدى الفريق الفرنسي في الدوري المحلي.

وسيواجه باريس سان جيرمان ضيفه ستراسبورغ في 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قبل أن يلعب أمام لانس في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

ومن المرجح أن يشارك كل من المغربي أشرف حكيمي والبرازيلي ماركينيوس مع فريق العاصمة الفرنسية ضد ستراسبورغ.

🇲🇦 يا له من مونديال يا أسد الأطلس! 🙌🏼 pic.twitter.com/kZT6gLraYa — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) December 17, 2022

ولعب حارس المرمى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز دورا رئيسيا في فوز منتخب بلاده بكأس العالم للمرة الثالثة، وربما يعود إلى فريقه أستون فيلا الإنجليزي في مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد ضيفه ليفربول، الاثنين القادم.

وتصدى مارتينيز لركلتي ترجيح في فوز الأرجنتين على هولندا بدور الثمانية للمونديال، كما قام بإنقاذ حاسم في النهائي ليحرم فرنسا من الفوز في الوقت الإضافي، قبل أن يتصدى لركلة ترجيح أمام منتخب الديوك.

وفي حال عدم لحاقه بمواجهة ليفربول، فمن المحتمل أن يشهد لقاء أستون فيلا مع مضيفه توتنهام في الأول من الشهر المقبل بالعاصمة البريطانية لندن عودة الحارس الأرجنتيني لفريقه الإنجليزي.

ومن غير المرجح أن يظهر الفرنسي أنطوان غريزمان مع فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني ضد أرينتيرو بعد غد الخميس بالدور الثاني لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وكان لغريزمان تأثير جوهري في خط وسط منتخب فرنسا خلال الفوز على إنجلترا والمغرب في دور الثمانية وقبل نهائي المونديال على الترتيب.

ومن المحتمل أن يشارك النجم الفرنسي خلال أول لقاءات الفريق بالدوري الإسباني ضد إلتشي يوم 29 ديسمبر الجاري.

🏆🌍 انتهى #قطر_2022.

لقد كان من دواعي الفخر لنا أنكم كنتم ممثليننا في حدث غاية في الأهمية! 👏 🇦🇷 دي بول ومولينا وكوريا

🇫🇷 غريزمان

🇭🇷 غربيتش

🇪🇸 موراتا وكوكي ويوريني

🇵🇹 جواو فيليش

🇺🇾 خيمينيث

🇧🇪 كاراسكو وفيتسيل pic.twitter.com/PPVPhFBY7Y — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) December 18, 2022

وربما يحتاج هوغو لوريس قائد منتخب فرنسا إلى وقت أطول للتعافي بعد الخسارة الموجعة للقب العالمي، ومن المحتمل أن يعود إلى فريقه اللندني خلال لقائه مع ضيفه أستون فيلا في الأول من يناير المقبل.

وخلال مشاركته في كأس العالم بقطر، تقاسم الإنجليزي هاري كين صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب إنجلترا مع النجم المعتزل واين روني.

لكن المونديال انتهى بشكل بائس لنجم توتنهام، بعدما أضاع ركلة الجزاء الثانية التي احتُسبت للمنتخب الإنجليزي أمام فرنسا بدور الثمانية، ليودّع المسابقة التي غاب لقبها عن خزائنه منذ نسخة عام 1966.

ويأمل كين أن يصبح جاهزا برفقة زميليه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين والبرازيلي ريتشارليسون، عندما يعود توتنهام إلى منافسات الدوري الإنجليزي بمواجهة مضيفه برينتفورد، الاثنين القادم.

Nations in formation 🌍 pic.twitter.com/JGNJJ1tzJO — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 20, 2022

وبرز كل من اللاعب الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام والمدافع الكرواتي جوسكو جفارديول نجمين عالميين في المستقبل خلال مونديال قطر.

لكن بيلينغهام وجفارديول لن يعودا إلى اللعب مع فريقيهما، بوروسيا دورتموند ولايبزغ على التوالي، بالدوري الألماني حتى أواخر يناير القادم بسبب العطلة الشتوية السنوية للمسابقة.

ويتطلع بيلينغهام (19 عاما) الذي ظهر بشكل لافت مع منتخب إنجلترا في مونديال قطر، للعب مع دورتموند في مباراته على أرضه ضد أوغسبورغ في 22 يناير المقبل، في حين يمكن لجفارديول اللعب مع فريقه لايبزغ ضد بايرن ميونخ في 20 من الشهر ذاته.

أما نجم خط الوسط المغربي سفيان امرابط فمن المنتظر أن يعود إلى فريقه فيورنتينا خلال لقائه ضد مونزا بالدوري الإيطالي في الرابع من يناير القادم.

وأسهمت الديناميكية التي تمتع بها امرابط بوسط الملعب في بلوغ منتخب المغرب الدور قبل النهائي في المونديال، بوصفه أول فريق عربي وأفريقي يصل إلى هذا الدور.