العاهل المغربي يستقبل لاعبي المنتخب ويمنحهم أوسمة ملكية (فيديو)

استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، الثلاثاء، بعثة المنتخب المغربي بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في كأس العالم قطر 2022 والوصول إلى المربع الذهبي.

وخلال الحفل، منح الملك رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع ومدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي ولاعبي المنتخب أوسمة ملكية.

وتوشح لقجع والركراكي بوسام العرش من درجة قائد، بينما وشح العاهل المغربي جميع اللاعبين بوسام العرش من درجة ضابط.

وشاركت أمهات اللاعبين في حفل تكريم أسود الأطلس.

يُذكر أن المنتخب المغربي حقق أفضل مشاركة في تاريخ الكرة العربية والأفريقية في تاريخ كأس العالم، بوصوله إلى نصف النهائي وهزيمته أمام فرنسا صفر-2، بعد أن فاز في المحطات السابقة على منتخبات أوربية عملاقة، بدأت ببلجيكا في الدور الأول، ثم إسبانيا والبرتغال في الأدوار الإقصائية.

🎥 شاهد | العاهل المغربي 🇲🇦 محمد السادس يستقبل أعضاء بعثة المنتخب المغربي في القصر الملكي بالرباط pic.twitter.com/yhZK4ukExK — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 20, 2022

وشعبيا، نزل مئات الآلاف من الشعب المغربي بكل فئاته الاجتماعية لاستقبال المنتخب وتحيته.

وتبادل اللاعبون التحية مع الجماهير المغربية التي ارتدت قمصانا بأسماء نجومها المفضلين مع رفع العلم الوطني.

وعلت الزغاريد بينما أشعل بعض الشبان الشماريخ والألعاب النارية مع رفع شعار “الشعب يريد كأس أفريقيا”.