بعدما ارتداه ميسي.. إقبال من الأجانب على شراء البشت القطري في الدوحة

شهد سوق واقف بالعاصمة القطرية الدوحة إقبالا كبيرا من مشجعي الأرجنتين وبلدان أخرى على شراء البشت القطري بعد ارتداء اللاعب ليونيل ميسي له في ختام مونديال كأس العالم لكرة القدم.

ووفق مراسل الأناضول، شهدت محلات بيع البشت في السوق إقبالا كبيرا على شراء الزي العربي المميز، خاصة من جماهير الأرجنتين ومشجعين من جنسيات غربية حرصوا على التعرف على صناعته وطريقة لبسه.

وخطف البشت الأضواء بعد انتهاء مونديال قطر، عقب ارتداء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي له قبيل رفعه كأس العالم الذي استضافته الدوحة على مدار نحو شهر.

كما رصد فيديو لجريدة القبس الكويتية إقبالا كبيرا لجمهور الأرجنتين في قطر على ارتداء البشت.

وقال أحمد السالم صانع البشت الذي أهداه أمير قطر لميسي “فخورون جدا بأن البشت القطري الذي يُصنع في محل السالم هو صناعة قطرية من الألف إلى الياء”، وفق صحيفة الراية القطرية.

وأشار السالم إلى ارتفاع الإقبال على شراء البشت منذ حفل تسليم الكأس الذهبية، لا سيما من جماهير المونديال من الجنسيات الغربية.

وتوقع السالم زيادة حركة المبيعات خلال الأيام المقبلة، لا سيما مع التفاعل العالمي مع ارتداء النجم الأرجنتيني له.

وتُوجت الأرجنتين بطلة لكأس العالم مساء الأحد، عقب فوزها على فرنسا بركلات الترجيح (4ـ2)، وقام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإلباس ميسي هذا الزي العربي غالي الثمن الذي عادة ما يرتديه الملوك والأمراء.

والتقط النجم الأرجنتيني الصور بالزي العربي قبيل رفع الكأس وبعده، قبل أن يخلعه ويواصل الاحتفالات بزي وألوان منتخبه الوطني.

ونشر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تغريدة في تويتر قائلا “بالتأكيد.. أنت ملك”، في مدح لميسي ومكانته بعد ارتداء ذلك الزي العربي.