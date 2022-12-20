المنتخب الأرجنتيني يحتفل وسط جماهيره في بوينس آيرس بكأس العالم (فيديو)

استقبل مئات الآلاف من الأرجنتينين المبتهجين منتخبهم الفائز بكأس العالم استقبال الأبطال في شوارع العاصمة بوينس آيرس.

وأغلقت السلطات الطرق الرئيسية لمرور الموكب، ورفعت الجماهير لافتات عليها صورة ميسي وأيقونة البلاد الراحل دييغو مارادونا، وعزفوا على الآلات الموسيقية، وتسلق بعضهم أعمدة الإنارة بجانب الوقوف فوق محطات الحافلات.

ولوّح اللاعبون للجماهير من حافلة مكشوفة مكتوب عليها “أبطال العالم” إضافة إلى ثلاثة نجوم تخليدا لحصد منتخب البلاد اللقب 3 مرات.

ورقص اللاعبون الذين كانوا يرتدون ميدالياتهم الذهبية حول أعناقهم ويتناوبون رفع كأس العالم عاليا، وهتفوا مع الجماهير التي أحاطت بالحافلة، وسط حراسة من الشرطة التي حاولت إبعاد الجماهير عن الحافلة للسماح لها بالمضي قدما في رحلتها البطيئة نحو وسط المدينة.

وذكرت تقارير صحفية أن القطارات ومحطات السكك الحديدية اكتظت بالجماهير الأرجنتينية التي توجهت لمشاهدة مسيرة منتخب التانغو.

وأعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز اليوم الثلاثاء إجازة وطنية حتى يتمكن جميع أفراد الشعب من الاحتفال باللقب الثالث.