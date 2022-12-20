نجم منتخب الأرجنتين السابق يشيد بالتنظيم “الخيالي” لكأس العالم في قطر ويعلق على أداء المغرب (فيديو)

أشاد نجم المنتخب الأرجنتيني السابق وبطل كأس العالم عام 1978 دانييل برتوني بالتنظيم المتميز لمونديال 2022 في قطر.

وقال في حوار مع الجزيرة مباشر، الثلاثاء “كل شيء كان استثنائيا ومتميزا ورائعا. التنظيم خيالي والأمن كان ممتازا جدا”.

ورغم الكثير من الحملات الإعلامية التي سبقت البطولة ورافقت بدايتها، فقد أكد برتوني أن كأس العالم في قطر “كانت بطولة ناجحة على مستوى الكرة وعلى مستوى التنظيم”.

دانييل برتوني نجم منتخب الأرجنتين 78و82 يشيد بالأمن والتنظيم الذي وفرته #قطر في #كأس_العالم2022 #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/wOOGT1bW1f — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 20, 2022

وعلّق برتوني على أداء المنتخب المغربي اللافت وإنجازه الكروي في كأس العالم. وقال “أنا مسرور جدا بأداء المغرب، وقد تحدثت مع السفير المغربي في الأرجنتين”.

وأضاف “التقينا وهنأني ببطولة كأس العالم، وأنا هنأته على الأداء الذي أوصل المغرب إلى المرتبة الرابعة”.

والمغرب أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف النهائي منذ انطلاق البطولة عام 1930، كما أنه ثالث منتخب من خارج أوربا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي بعد الولايات المتحدة عام 1930 وكوريا الجنوبية في 2002.

ورغم الخسارة أمام كرواتيا، خرج مغاربة إلى الشوارع في عدد من مدن المملكة مشيدين بأداء منتخب بلادهم الذي أحدث المفاجأة في المونديال وحظي بإشادة من ملك المغرب محمد السادس خلال اتصالين هاتفيين.

كما حصل أداء المنتخب المغربي على إشادات من الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، وكذلك عمدة لندن صادق خان على الرغم من الخسارة.