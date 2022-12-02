مونديال قطر.. أكبر عدد لانتصارات المنتخبات العربية في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم

أصبحت مشاركة المنتخبات العربية في مونديال قطر 2022 لكرة القدم أفضل أداء لها من حيث عدد الانتصارات في نسخة واحدة. وذلك بعد تغلب تونس على فرنسا، الأربعاء، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

وكانت السعودية قد حققت مفاجأة مدوية بفوزها 2-1 على الأرجنتين بطلة 1978 و1986 ونجمها ليونيل ميسي، وأصبحت أول منتخب آسيوي يتغلب على “ألبيسيلستي” في البطولة المقامة مرة كل 4 سنوات.

بعدها، نجح المغرب في التفوق على بلجيكا ثالثة مونديال 2018 والمصنفة الثانية عالميا 2-0، وفي الفوز على كندا بهدفين مقابل هدف والتأهل إلى ثمن النهائي.

ليس فقط تصدر المجموعة القوية أو المستوى المبهر أسود الأطلس انتظروا كثيرًا من أجل تلك اللحظة وتكرار إنجاز جيل التيمومي وخيري وأساطير الكرة المغربية 🇲🇦@EnMaroc | #كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 1, 2022

أما تونس، فانضمت إلى قائمة المنتخبات الفائزة على أصحاب الأوزان الثقيلة، بتخطيها، الأربعاء، فرنسا حاملة اللقب بهدف وهبي الخزري.

لكن فرحة التونسيين لم تكتمل، لأن أستراليا حصدت نقطتها السادسة بفوزها على الدنمارك وحلّت وصيفة في مجموعتها على حساب “نسور قرطاج” الذين ودّعوا دور المجموعات للمرة السادسة في ست مشاركات.

4 نقاط ومستوى مميز وانتصار تاريخي على فرنسا لم يكن كافيًا 💔 شكرًا تونس على مشاركة مميزة 🇹🇳 نسور قرطاج مروا من هنا ببصمة لا تُنسى 👏@FTF_OFFICIELLE | #كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/N9aZQveQnM — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 30, 2022

وكانت المنتخبات العربية قد حققت فوزين في نسخة 1982 عندما تخطت الجزائر ألمانيا الغربية 2-1 في مباراة تاريخية وتشيلي 3-2 قبل أن تودّع بمؤامرة بين ألمانيا والنمسا، وفي نسخة 1994 عندما تغلبت السعودية على المغرب 2-1 وبلجيكا 1-0 بهدف شهير لسعيد العويران، وفي 2018 مع فوز السعودية على مصر 2-1 وتونس على بنما 2-1.

وفي المرات الثلاث، كانت السعودية العامل المشترك في تحقيق الانتصارات العربية.

وأهدرت السعودية فرصة الفوز الرابع بخسارتها الأربعاء أمام المكسيك 1-2 في ثالث مبارياتها ضمن المجموعة الثالثة.

مهما حدث ورغم الوداع المبكر ستبقى مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم FIFA قطر 2022 نقطة مضيئة في تاريخ الأخضر والعرب كافة في البطولة 🇸🇦@SaudiNT | #كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/Z3tdbZyBhe — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 30, 2022

وتعد المشاركة العربية في مونديال 2022 الأوسع في التاريخ، بالتساوي مع 2018 عندما شاركت السعودية ومصر وتونس والمغرب.

يذكر أن عدد المشاركين في المونديال كان 13 منتخبا في نسخة 1930 وصولا إلى 32 بدءا من 1998، وسيرتفع إلى 48 في نسخة 2026، مما يعني أن المشاركات العربية كانت محصورة في الماضي بسبب المقاعد المحدّدة لكل قارة وعدم نيل عدد كبير منها استقلالها.

والمنتخب العربي الوحيد الذي لم يحقق أي فوز في نسخة 2022، كان المضيف القطري الذي مُني بثلاث خسارات: أمام الإكوادور (0-2)، والسنغال (1-3) وهولندا (0-2).

ومن بين جميع المشاركين العرب في النسخ السابقة من كأس العالم، تخطّى المغرب (1986) والسعودية (1994) والجزائر (2014) دور المجموعات نحو ثمن النهائي، فخسر الأول بصعوبة أمام ألمانيا الغربية صفر-1، والثانية أمام السويد 1-3 والثالثة بعد التمديد أمام ألمانيا 1-2 التي أحرزت اللقب لاحقًا.