مونديال قطر يجمع 3 أشقاء سوريين بعد 13 عاما من الفراق (فيديو)

اجتمع 3 أشقاء سوريين في الدوحة للمرة الأولى بعد 13 عاما من الفراق، وذلك عند ما جاؤوا إلى قطر لحضور منافسات كأس العالم 2022.

وأجرت قناة (الكأس) الرياضية لقاء مع مهدي وأسامة كوبش في مطار حمد الدولي، حيث كانا في انتظار شقيقهما الثالث القادم من القاهرة.

مونديال لم الشمل ..(الكاس) تنقل لحظات اللقاء بين ثلاثة أشقاء سوريين فرقتهم الظروف وتجمعوا معًا لأول مرة منذ 13 عامًا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/dwv8l6iCfj — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2022

وقال أنس كوبش إن شعوره لا يوصف بلقاء أخويه بعد 13 عاما، ووصف أسامة فرصة مونديال قطر 2022 بأنها عظيمة لأنها جمعتهم.

وقد تمكن الأشقاء الذين فرقتهم الحرب في سوريا من الاجتماع مجددًا في قطر، التي تحتضن كأس العالم 2022 حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.