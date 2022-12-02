كأس العالم قطر 2022|قطر

مونديال قطر يجمع 3 أشقاء سوريين بعد 13 عاما من الفراق (فيديو)

الأشقاء السوريون في مطار حمد بالدوحة (تواصل اجتماعي)
2/12/2022-|آخر تحديث: 2/12/202205:18 PM (مكة المكرمة)

اجتمع 3 أشقاء سوريين في الدوحة للمرة الأولى بعد 13 عاما من الفراق، وذلك عند ما جاؤوا إلى قطر لحضور منافسات كأس العالم 2022.

وأجرت قناة (الكأس) الرياضية لقاء مع مهدي وأسامة كوبش في مطار حمد الدولي، حيث كانا في انتظار شقيقهما الثالث القادم من القاهرة.

وقال أنس كوبش إن شعوره لا يوصف بلقاء أخويه بعد 13 عاما، ووصف أسامة فرصة مونديال قطر 2022 بأنها عظيمة لأنها جمعتهم.

وقد تمكن الأشقاء الذين فرقتهم الحرب في سوريا من الاجتماع مجددًا في قطر، التي تحتضن كأس العالم 2022 حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل