“ماذا عن أمريكا؟”.. جورج غالاوي ينتقد الحملات الإعلامية البريطانية ضد قطر ويصفها بالنفاق (فيديو)

ندد النائب البريطاني السابق، جورج غالاوي، بالحملة الإعلامية التي تشنها وسائل الإعلام في بلاده والدول الغربية ضد استضافة قطر لكأس العالم 2022.

وقال غالاوي في تسجيل مصور إنه شاهد لاعبة كرة قدم ذات بشرة سوداء تدعى “آلكس سكوت آم بي أي”، تلقي خطبة عصماء حول انتهاكات حقوق الإنسان في قطر، وتقول “نأمل في كأس العالم المقبلة أن لا نضطر إلى خوض هذه النقاشات مرة أخرى”.

وأضاف موجهًا خطابه لـ”آلكس” “لا. لن نخوض هذه النقاشات مجددًا، فبعد أربع سنوات إن أحيانا الله لن نسمع حديثنا عن 25% من مجموع مسجوني العالم المحتجزين في السجون الأمريكية، حتى وإن كانت كأس العالم ستقام في الولايات المتحدة، لن يتم إخبارنا بأن الجزء الأكبر منهم هم أشخاص يشبهونك، ولون بشرتهم يشبه لون بشرتك”.

وتابع “لن تتحدثي عن سلسلة عصابات السود السجناء في الولايات المتحدة الأمريكية، ولن تتحدثي عن إطلاق النار على رواد الحفلات في نوادي المثليين، كما لن تتحدثي عن المجازر في مراكز التسوق في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأكد غالاوي أنه لا يروّج لقطر وليس لديه أي علاقات معها. “صفر علاقات”. معبرًا عن دهشته قائلًا “يا إلهي كم يذمون كأس العالم هذه، لأنهم لا يسمحون للناس بالترنح هنا وهناك ثمليين في شوارع قطر”.

وبيّن أن ما أسماه “النفاق حول شارات قوس قزح” أصبح لا يصدق، كل بث كرة قدم يبدأ على “آي تي في” أو “بي بي سي” في بريطانيا، تتخلله في المنتصف هجمات على المنظمين في قطر.

وعبّر عن صدمته بموقف حصل معه، حيث قال له أحدهم: “كم هو مروع أن تبدأ المباريات على الساعة العاشرة صباحًا!”، ليجيب غالاوي مستنكًرا “لماذا لا نقيم كأس العالم كل 4 سنوات بتوقيت غريتيتش؟ فنتمكن من متابعتها بتوقيت غرينتش؟ ويمكن ألا تكون كأس العالم بل كأس الإنجلوسفير (الدول الناطقة باللغة الإنجليزية والمتشابهة التراث الثقافي)”.