قائمة هدافي كأس العالم قطر 2022.. صراع شرس من سيحسمه في النهاية؟

مع ختام دور المجموعات، يسلط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على معركة الهدافين في مونديال قطر 2022. صراع شرس من سيحسمه في النهاية لينضم إلى كوكبة هدافي كأس العالم؟

السباق على حذاء adidas الذهبي مفتوح على مصراعيه. وهناك أربعة لاعبين يتفوقون بثلاثة أهداف لكل منهم. وأحد عشر لاعبًا سجلوا هدفًا واحدًا فقط.

يُمنح الحذاء الذهبي للاعب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف في كأس العالم فيفا قطر 2022. إذا تساوى لاعبان سيفوز صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة.

وإذا كان لاعبان أو أكثر متساويين، سيفوز اللاعب الذي لعب أقل عدد من الدقائق. كما سيتم منح الحذاء الفضي والحذاء البرونزي لثاني وثالث أفضل الهدافين على التوالي.

أفضل هدافي قطر 2022

3 أهداف:

كودي غاكبو (هولندا).

كيليان مبابي (فرنسا).

ماركوس راشفورد (إنجلترا).

إينر فالنسيا (إكوادور).

هدفان:

ليونيل ميسي (الأرجنتين).

سالم الدوسري (السعودية).

برونو فيرنانديش (البرتغال).

تشو كيو سيونغ (كوريا الجنوبية).

أوليفييه جيرو (فرنسا).

أندريه كراماريتش (كرواتيا).

محمد قدوس (غانا).

ألفارو موراتا (إسبانيا).

ريتشارليسون (البرازيل).

بوكايو ساكا (إنجلترا).

مهدي طارمي (إيران).

فيران توريس (إسبانيا).

الفائزون بالحذاء الذهبي