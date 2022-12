صحفي إسرائيلي لـ”ذا أثليتك”: مونديال قطر أكد أنه لا أمل في تحسين علاقتنا مع الشعوب العربية (فيديو)

كشف موقع “ذا أثليتك” (The Athletic) الأمريكي أن مونديال قطر تميز بانتشار واضح وجلي لمظاهر الرفض الشعبي التي قوبل بها الإعلام الإسرائيلي في شوارع قطر، في مقابل الحضور الواضح والقوي لفلسطين من خلال الأعلام والهتافات والشارات.

وأشار الموقع إلى رفض عدد كبير من المشجعين التحدث مع مراسلي التلفزيون الإسرائيلي، وأورد في البداية مقطع الفتاة اليابانية التي رفضت إتمام الحوار فور علمها بأن الصحفي إسرائيلي.

Japan fan at the World Cup: “Which channel is this?”

Isr@eli reporter: “Israel channel”

Fan:🚶🏻‍♀️👋

Reporter: “You don’t like us?” pic.twitter.com/dAz26gZDAH

— Jennine (@jennineak) November 26, 2022