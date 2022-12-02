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كأس العالم قطر 2022

اليابان تصنع المفاجأة وتهزم إسبانيا وترافقها لدور الـ16 في مونديال قطر

فرحة لاعبي المنتخب الياباني بالتأهل لدور ثمن النهائي في كأس العالم (غيتي)
2/12/2022-|آخر تحديث: 2/12/202212:20 AM (مكة المكرمة)

اقتنص المنتخب الياباني بطاقة العبور لدور الـ16 بكأس العالم 2022 في قطر بفضل فوزه المثير على نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف، الخميس، على استاد خليفة الدولي في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة.

وحصدت إسبانيا بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الخامسة في الوقت الذي ودعت فيه ألمانيا البطولة رغم فوزها على كوستاريكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها.

وستلتقي اليابان مع كرواتيا في دور 16 بينما ستلعب إسبانيا، التي احتلت المركز الثاني برصيد 4 نقاط وهو رصيد ألمانيا نفسه، لكنها تفوقت عليها بفارق الأهداف، مع المغرب الفائز بصدارة المجموعة السادسة.

ووضع المهاجم الفارو موراتا منتخب إسبانيا في المقدمة في الدقيقة 12 بعد أن حول تمريرة سيزار أزبليكويتا داخل منطقة الجزاء في الشباك بضربة رأس ليسجل هدفه الثالث في ثلاث مباريات بكأس العالم.

وأدركت اليابان التعادل بعد 3 دقائق على بداية الشوط الثاني عن طريق دوان الذي سدد في الشباك مباشرة من خارج منطقة الجزاء مباشرة، قبل أن يسجل تاناكا هدف الفوز في الدقيقة 51 بعد أن تم إقرار الهدف بعد فحص مطول لتقنية حكم الفيديو المساعد.

المصدر : وكالات