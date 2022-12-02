اليابان تصنع المفاجأة وتهزم إسبانيا وترافقها لدور الـ16 في مونديال قطر

اقتنص المنتخب الياباني بطاقة العبور لدور الـ16 بكأس العالم 2022 في قطر بفضل فوزه المثير على نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف، الخميس، على استاد خليفة الدولي في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة.

وحصدت إسبانيا بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الخامسة في الوقت الذي ودعت فيه ألمانيا البطولة رغم فوزها على كوستاريكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها.

وستلتقي اليابان مع كرواتيا في دور 16 بينما ستلعب إسبانيا، التي احتلت المركز الثاني برصيد 4 نقاط وهو رصيد ألمانيا نفسه، لكنها تفوقت عليها بفارق الأهداف، مع المغرب الفائز بصدارة المجموعة السادسة.

نهاية المباراة بفوز اليابان على إسبانيا بهدفين لهدف 🇯🇵🇪🇸 الساموراي في صدارة المجموعة وإلى الدور القادم 🔝✅#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 1, 2022

ووضع المهاجم الفارو موراتا منتخب إسبانيا في المقدمة في الدقيقة 12 بعد أن حول تمريرة سيزار أزبليكويتا داخل منطقة الجزاء في الشباك بضربة رأس ليسجل هدفه الثالث في ثلاث مباريات بكأس العالم.

وأدركت اليابان التعادل بعد 3 دقائق على بداية الشوط الثاني عن طريق دوان الذي سدد في الشباك مباشرة من خارج منطقة الجزاء مباشرة، قبل أن يسجل تاناكا هدف الفوز في الدقيقة 51 بعد أن تم إقرار الهدف بعد فحص مطول لتقنية حكم الفيديو المساعد.