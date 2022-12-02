كأس العالم قطر 2022

اللاجئون السوريون في مخيم الزعتري بالأردن يستمتعون بمشاهدة كأس العالم بمبادرة قطرية (فيديو)

2/12/2022-|آخر تحديث: 2/12/202209:46 AM (مكة المكرمة)

احتشد لاجئون سوريون في مخيم الزعتري بالأردن لمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم، في إطار مبادرة أطلقتها جمعية “قطر الخيرية”.

وقال اللاجئ السوري عبد الله سلامات، وهو من درعا، إنه سعيد للغاية لوجود هذه الخيمة المجهزة بشاشة ضخمة لعرض المباريات.

وانطلقت مبادرة “فيفا قطر 2022 للجميع”، التي تتيح للاجئين والنازحين متابعة كأس العالم بالتزامن مع بدء نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

وقال لاجئ آخر يدعى طه حسن إن هذه الأجواء جعلته يشعر بسعادة بالغة، خاصة في ظل وجوده داخل مخيم.

ويقول الموقع الإلكتروني لهيئة قطر الخيرية إن المبادرة تهدف إلى مشاركة كأس العالم مع اللاجئين والنازحين الذين يعيشون في المخيمات، من خلال إنشاء مناطق للمشجعين في دول عديدة.

وتشمل المبادرة مخيمات اللاجئين والنازحين في عدة دول من بينها سوريا والأردن ولبنان واليمن والصومال وبنغلاديش.

وتهدف المبادرة إلى التخفيف من معاناة اللاجئين في ظل الظروف المعيشية والإنسانية الصعبة التي يعيشونها، من خلال البرامج الترفيهية والثقافية المصاحبة للفعالية.

وافتُتح مخيم الزعتري عام 2012، ويستضيف حاليا زهاء 80 ألف لاجئ. وحسب الموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يعد الزعتري أكبر مخيم للاجئين في الشرق الأوسط.

المصدر : رويترز