اللاجئون السوريون في مخيم الزعتري بالأردن يستمتعون بمشاهدة كأس العالم بمبادرة قطرية (فيديو)

احتشد لاجئون سوريون في مخيم الزعتري بالأردن لمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم، في إطار مبادرة أطلقتها جمعية “قطر الخيرية”.

وقال اللاجئ السوري عبد الله سلامات، وهو من درعا، إنه سعيد للغاية لوجود هذه الخيمة المجهزة بشاشة ضخمة لعرض المباريات.

وانطلقت مبادرة “فيفا قطر 2022 للجميع”، التي تتيح للاجئين والنازحين متابعة كأس العالم بالتزامن مع بدء نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

وقال لاجئ آخر يدعى طه حسن إن هذه الأجواء جعلته يشعر بسعادة بالغة، خاصة في ظل وجوده داخل مخيم.

ويقول الموقع الإلكتروني لهيئة قطر الخيرية إن المبادرة تهدف إلى مشاركة كأس العالم مع اللاجئين والنازحين الذين يعيشون في المخيمات، من خلال إنشاء مناطق للمشجعين في دول عديدة.

وتشمل المبادرة مخيمات اللاجئين والنازحين في عدة دول من بينها سوريا والأردن ولبنان واليمن والصومال وبنغلاديش.

د. محمد السوسي، رئيس بعثتي الهلال الأحمر القطري في #الأردن و #لبنان: لاقت المبادرة صدى كبيراً بين اللاجئين السوريين والأهالي والمسؤولين في لبنان والأردن على السواء، حيث رأينا السعادة على وجوه الاطفال والكبار، وحتى النساء اللاتي حضرن عرض جميع المباريات.#قطر٢٠٢٢_فرحة_للجميع pic.twitter.com/48sYeBa3Ux — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) December 1, 2022

وتهدف المبادرة إلى التخفيف من معاناة اللاجئين في ظل الظروف المعيشية والإنسانية الصعبة التي يعيشونها، من خلال البرامج الترفيهية والثقافية المصاحبة للفعالية.

وافتُتح مخيم الزعتري عام 2012، ويستضيف حاليا زهاء 80 ألف لاجئ. وحسب الموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يعد الزعتري أكبر مخيم للاجئين في الشرق الأوسط.