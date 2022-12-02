خطيب الأقصى: العرب والمسلمون أظهروا محبتهم لفلسطين خلال مونديال قطر.. والتطبيع تبخر وفشل (فيديو)

قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، الجمعة، إن “الشعوب العربية والإسلامية أظهرت محبة لفلسطين والقدس والمسجد الأقصى خلال متابعة مباريات كأس العالم 2022 القائمة في قطر”.

وفي خطبة صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى قال صبري “نوجه تحية احترام وإكبار، محبة للشعوب في العالم العربي والإسلامي بل الأمة الإسلامية الكريمة جمعاء، لأن المسلمين أعلنوا بوضوح للعالم أجمع موقفهم الإيماني الاستراتيجي ومحبتهم لفلسطين وللقدس وللأقصى”.

🎥الشيخ عكرمة صبري:

مونديال قطر كشف زيف التطبيع وأكد حب الشعوب العربية للمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.#كأس_العالم_قطر_2022 #مونديال_قطر2022 pic.twitter.com/7RYq7TNrWE — JawdatSawlmeh جودت سوالمة (@jawdatsawlmi) December 2, 2022

وأضاف “لقد قالوا كلمتهم الإيمانية الموحدة وذلك في قطر التي تضم ممثلي العالم في إطار مباريات كأس العالم”.

وكان عرب ومسلمون ومحبون للقضية الفلسطينية رفعوا العلم الفلسطيني في أكثر من مناسبة خلال متابعتهم مباريات كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة، كما رفعوا العلم في الشوارع وهتفوا لفلسطين والقدس في العديد من المناسبات.

واعتبر الشيخ صبري أنه بذلك، “تبخر التطبيع وظهر فشله وأعلن المسلمون موقفهم الصحيح”، وأردف “لماذا تهوى قلوب العرب والمسلمين إلى فلسطين؟ لأن المسجد الأقصى المبارك في قلب فلسطين وفي قلب كل مسلم، ولولا الأقصى لما وجدت قضية فلسطين اسمها أصلًا”.

وأضاف: “ستبقى فلسطين حاضرة ما دام المسجد الأقصى في قلوب المسلمين… تحية احترام ومحبة مرة تلو الأخرى للشعوب العربية والإسلامية لمواقفهم الإيمانية، ونوجه هذه التحية من على منبر المسجد الأقصى المبارك”.

هل أنت بالفعل من الأكوادور؟ هذا يعيد الى الاذهان طلب اسرائيل من مواطنيها حتى سنوات الثمانينات بالسفر على شكل مجموعات فقط، وكثر منهم كانوا يعرفون انفسهم بهوية البلاد التي قدموا منها ويخفون هويتهم الاسرائيلية..

⁃هل شاهدتم مقابلة لصحافي اسرائيلي مع مشجع أجنبي في قطر ؟! pic.twitter.com/HzP3uN2Lpc — Muna Omari (@MonaOmary) November 26, 2022

وأدى أكثر من 60 ألفًا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، اليوم، وفق ما أعلنته دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إلى جانب أدائهم صلاة الغائب على أرواح الشهداء بعد الجمعة.

وتميز مونديال قطر بانتشار واضح لمظاهر الرفض الشعبي التي قوبل بها الإعلام الإسرائيلي في شوارع قطر، في مقابل الحضور الواضح والقوي لفلسطين من خلال الأعلام والهتافات والشارات.

ورفض عدد كبير من المشجعين العرب وغير العرب التحدث مع مراسلي التلفزيون الإسرائيلي.

مشجع سعودي يرفض الحديث مع مراسل إسرائيلي "ليس هناك إسرائيل هناك فلسطين فقط" …. "انت ليس مرحب بك هنا" pic.twitter.com/1fLzuhRGiM — Haitham El-Tabei التابعي (@Haithamtabei) November 26, 2022

وعنونت الإعلامية الإسرائيلية ميخال أهروني مقالها بصحيفة “يسرائيل هيوم” الأربعاء، بجملة “الفلسطينيون كلهم في قطر، الواقع محرِج”، وتحدثت فيه عن حالة من التفوق الفلسطيني خلال كأس العالم.

وفي رسالة بعثت بها للمجتمع الإسرائيلي، كتبت أهروني “ها نحن نكتشف أن هناك شعبًا فلسطينيًا ينبض بالحياة، ولندرك ذلك كان يتعين على وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تطير حتى قطر لنتذكر هذه الحقيقة”.