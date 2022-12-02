رجُل مباراة المغرب وكندا.. حكيمي: مستعدون للمواجهة المقبلة والذهاب إلى أبعد نقطة

قال أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي الفائز بلقب أفضل لاعب في مباراة المغرب وكندا، أمس الخميس، إن منتخب بلاده يملك 26 مقاتلا ضمن صفوفه، وإن الجميع مستعدون للمواجهة المقبلة والذهاب إلى أبعد نقطة.

وأعرب حكيمي عن سعادته بقيادة منتخب بلاده إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، معتبرًا أن الجيل الحالي يضم مجموعة مقاتلة تسعى لخدمة وطنها وصناعة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية.

ويواجه المنتخب المغربي منتخب إسبانيا الثلاثاء 6 ديسمبر/ كانون الأول في أولى مباريات الدور الـ16 ضمن منافسات كأس العالم.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب المباراة “نحن سعداء بالتأهل إلى الدور الثاني وصناعة التاريخ للكرة المغربية، لقد قدمنا أداءً رائعًا نستحق عليه الوصول إلى هذه المكانة”.

وتابع “منتخب المغرب أسرتي، ولدينا مجموعة رائعة من اللاعبين الذين يلعبون بروحهم وقلبهم، ونملك حالة ذهنية رائعة، والجميع يتفق على أنه حان الوقت لصنع تاريخ جديد للكرة المغربية”.

واعتبر لاعب “باريس سان جيرمان” أن اللعب لمنتخب بلده المغرب شرف كبير، وأنه لم يحلم باللعب على هذا المستوى وتحقيق هذا الإنجاز الكبير للكرة والشعب المغربي، لافتًا إلى أنه تعرّض لإصابة في مباراة كندا، ولكنه أصر على المواصلة من أجل مساندة زملائه والحفاظ على الفوز.

ونوّه حكيمي بقدرات مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، الذي قام بعمل رائع وساهم بصورة كبيرة في تأقلم اللاعبين، معتبرًا أن المجموعة الموجودة في المنتخب وضعت ثقتها فيه، مقدمًا في الوقت نفسه الشكر إلى مدرب المنتخب السابق البوسني وحيد خليلوزيتش الذي ساعد المنتخب على الوجود في مونديال قطر.

وبعدما تعادل مع كرواتيا في مباراته الأولى، فاز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي في مباراته الثانية، ضمن المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وبفوزه على كندا، يتصدر المغرب ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، وجاءت كرواتيا في المرتبة الثانية بخمس نقاط، ثم حلت بلجيكا ثالثة بـ4 نقاط، وأخيرًا كندا من دون أي نقاط.

ويعد هذا التأهل الثاني من نوعه للمغرب بعد تجربة المنتخب عام 1986 في مونديال المكسيك.

ويشارك المغرب للمرة السادسة في المونديال بقيادة المدرب الوطني وليد الركراكي، ونجوم مثل العميد غانم سايس لاعب بيشكتاش التركي، وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ونصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ الألماني.

كما يشارك في المنتخب المغربي سفيان امرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي، ويحيى جبران لاعب الوداد البيضاوي، وعبد الحميد الصابيري لاعب سامبدوريا الإيطالي، وحكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي.