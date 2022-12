المغرب إلى دور الـ16 بمونديال قطر.. ما هي “الخلطة السحرية” خلف هذا الإنجاز؟

نجح منتخب المغرب في التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم فيفا قطر 2022 ليُكرر إنجاز نسخة 1986 الممتاز، وذلك بعد فوزه على نظيره الكندي بهدفين مقابل هدف واحد، مما رفع رصيده من النقاط إلى 7 في صدارة المجموعة السادسة.

قدّم أسود الأطلس عروضًا ممتازة خلال نسخة روسيا 2018 لكن لم يُحالفهم الحظ على صعيد النتائج، حيث خسروا أمام إيران والبرتغال وتعادلوا مع إسبانيا 2/2، ولكنهم وصلوا خلال النسخة الحالية إلى الخلطة السحرية التي مكنتهم من انتزاع النقاط بجانب الأداء الجيد.

