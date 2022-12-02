ألمانيا تهزم كوستاريكا 4-2 وتودعان معًا مونديال قطر

غادر المنتخب الألماني، بطل العالم 4 مرات، نهائيات كأس العالم 2022 في قطر برغم فوزه على منتخب كوستاريكا 4-2 ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة ليودع المنتخبان البطولة من دور المجموعات.

وانتهت المباراة الأخرى بفوز اليابان 2-1 على إسبانيا ليتأهل المنتخبان عن المجموعة.

وحلت ألمانيا في المركز الثالث في المجموعة بعد أن خسرت مباراتها الأولى أمام اليابان 1-2 ثم تعادلت مع إسبانيا بهدف لكل منهما، فيما تذيلت كوستاريكا الترتيب بعد خسارتها الثقيلة أمام إسبانيا بسباعية نظيفة ثم فوزها على اليابان بهدف مقابل لا شيء.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تخرج فيها ألمانيا من نهائيات كأس العالم من الدور الأول بعد مونديال روسيا 2018.

وقبل المباراة أكد هانزي فليك مدرب المنتخب الألماني أنه لا يفكر في ترك منصبه حتى إذا خرج المنتخب من البطولة.

وتولى فليك منصبه العام الماضي بعد 15 عامًا من قيادة يواخيم لوف للمنتخب الألماني.