أشاد بتنظيم قطر لكأس العالم.. أوزيل في الدوحة بعد أيام من رفع صورته في المدرجات (فيديو)

نشر اللاعب الألماني ذو الأصل التركي مسعود أوزيل، الخميس، صورة له على حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أحد ملاعب المونديال في قطر.

وأعرب أوزيل عن سعادته بالتنظيم، قائلًا “من الرائع أن أكون في قطر من أجل كأس العالم 2022، شكرًا على حسن الضيافة والتنظيم المثالي، وإنه لمن دواعي سروري دائمًا أن أكون هنا”.

وتابع اللاعب “كل التوفيق لقطر فيما تبقى من البطولة، إن شاء الله نراكم مرة أخرى قريبًا”، وأرفق اللاعب مع منشوره علمي تركيا وقطر، ولم يرفق معه علم ألمانيا التي يحمل جنسيتها ولعب لمنتخبها الوطني.

Great to be in Qatar for the #Worldcup2022. ⚽🏆 Thanks for the great hospitality & the perfect organization – it’s always a pleasure to be here. All the best to Qatar for the remaining tournament – insha'Allah we see us soon again. 🤲🏼🇹🇷🇶🇦 pic.twitter.com/bBU0PFwKvm

— Mesut Özil (@M10) December 1, 2022