أشاد بتنظيم قطر لكأس العالم.. أوزيل في الدوحة بعد أيام من رفع صورته في المدرجات (فيديو)

نشر اللاعب الألماني ذو الأصل التركي مسعود أوزيل، الخميس، صورة له على حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أحد ملاعب المونديال في قطر.

وأعرب أوزيل عن سعادته بالتنظيم، قائلًا “من الرائع أن أكون في قطر من أجل كأس العالم 2022، شكرًا على حسن الضيافة والتنظيم المثالي، وإنه لمن دواعي سروري دائمًا أن أكون هنا”.

وتابع اللاعب “كل التوفيق لقطر فيما تبقى من البطولة، إن شاء الله نراكم مرة أخرى قريبًا”، وأرفق اللاعب مع منشوره علمي تركيا وقطر، ولم يرفق معه علم ألمانيا التي يحمل جنسيتها ولعب لمنتخبها الوطني.

Great to be in Qatar for the #Worldcup2022. ⚽🏆 Thanks for the great hospitality & the perfect organization – it’s always a pleasure to be here. All the best to Qatar for the remaining tournament – insha'Allah we see us soon again. 🤲🏼🇹🇷🇶🇦 pic.twitter.com/bBU0PFwKvm — Mesut Özil (@M10) December 1, 2022

تغريدة أوزيل وحضوره أكثر من مباراة في مونديال قطر 2022، جاءت مباشرة بعد رفع مشجعين صورًا له في مباريات ألمانيا الأخيرة، ردًّا على حركة “تكميم الأفواه”.

وعمد مشجعون قطريون وعرب في المدرجات إلى رفع صور مسعود أوزيل اللاعب السابق في المنتخب الألماني، ووضعوا أيديهم على أفواههم ردًّا على لاعبي منتخب ألمانيا الذين فعلوا الأمر نفسه في صورتهم الرسمية في مباراة اليابان.

واعتبر المنتخب الألماني أنه دعم بحركته “مجتمع الميم” وعبّر عن احتجاجه على منع قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حمل اللاعبين شارات تدعم المثلية في مبارايات مونديال قطر.

ورأى الناشطون في احتجاج المنتخب الألماني إساءة إلى البلد المضيف لكأس العالم وعدم احترام لقوانينه وثقافته ودينه، وذكّر المشجعون الذين حملوا صور أوزيل بالقمع وسياسة تكميم الأفواه التي طالت اللاعب.

Germany and the German Hypocrites couldn't handle a simple photo of Mesut Özil with the elected president of Türkiye Recep Tayip Erdoğan while the President was in London and Mesut, İlkay and Cenk were playing in England. This was 4 years ago, it was the end for Mesut in the NT pic.twitter.com/zHWplcuZSx — Ahmet Saban 34 (@AhmetSaban34) November 23, 2022

وقرر أوزيل الخروج من منتخب ألمانيا، بعد الحملة التي شنها عليه الفريق ورئيس اتحاد كرة القدم الألمانية بعد دعمه لمجتمع الأويغور المسلم واحتجاجه على ما يتعرض له من انتهاكات، ثم بسبب صورة التقطها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أوزيل عند إعلان قراره الانسحاب من المنتخب، إنه تعرض للعنصرية والتمييز وإنه يكون ألمانيًّا عندما يحرز الأهداف، لكنه يُعامل بطريقة أخرى عندما يعبّر عن آرائه.

ولقيت زيارة أوزيل لقطر احتفاءً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وكتب الناشط أحمد ماس “بتغريدة مسعود أوزيل قدم دعمه لقطر وأبدى إعجابه بالتنظيم والترحيب، وبرسالة واضحة وضع علم قطر وتركيا وترك علم ألمانيا”.

بتغريدة مسعود اوزيل قدم دعمه لقطر و ابدى اعجابه بالتنظيم والترحيب و برسالة واضحه وضع علم قطر و تركيا و ترك علم المانيا. #كونان https://t.co/7WoraqM6j2 — Ahmad Mas (@a7maad_mas) December 1, 2022

ودوّن الناشط طارق البنا “النجم الذي حشدت في وجهه ألمانيا وإنجلترا كل السوء والقبح حين تضامن مع أقلية مسلمة تتعرض للسحق والفناء.. دفع الثمن غاليًّا، ثم صار أيقونة للإنسانية والجمال في كل العالم”.

وكتب الناشط محمد يوسف “ألمانيا لاعبين ومدربين وإدارة جاؤوا إلى قطر لدعم مجتمع الميم، ومن قبل هاجموا قطر لكونها نظمت كأس العالم، واتهموها بأنها ضد حقوق الإنسان”.

وتابع الناشط “فيما جاء أوزيل إلى قطر وغرد على منصات التواصل الاجتماعي ودعم قطر وأشاد بالمجهود الذي بذلته من أجل تنظيم كأس العالم”. وعلّق “أوزيل أفخم رجل ألماني على الإطلاق”.

ورأى الناشط عمرو عاشور أن “أوزيل دخل في تحد واضح لألمانيا”، وذلك بدعمه للجنة المنظمة لكأس العالم من قطر.

وتابع “وفي رسالة نشرها اللاعب الألماني على تويتر شكر فيها دولة قطر وتمنى لهم التوفيق وقام بوضع علم تركيا (بلده الأصلي) بدلآ من ألمانيا”.