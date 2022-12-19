ميسي ساحر الأرجنتين.. أهداف وإحصاءات وأبرز لقطات بمسيرته الذهبية

قاد الساحر ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 36 عاما بعد الفوز على نظيره الفرنسي (4-2) بالركلات الترجيجية، اليوم الأحد، في المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3).

وحقق ميسي قائد الأرجنتين حلمه بتكليل مباراته الأخيرة في كأس العالم بالفوز باللقب الوحيد الذي كان ينقص خزائنه خلال مسيرته الذهبية مع الأندية والمنتخب.

وفيما يلي نظرة على أداء الأيقونة ميسي خلال البطولة بعد قيادته الأرجنتين للقبها الثالث -بعد 1978 و1986- إثر الفوز بركلات الترجيح على فرنسا بعد التعادل 3-3 في مباراة مثيرة على ملعب لوسيل المونديالي، الأحد.

كيف كان أداء ميسي في كأس العالم 2022؟

ظهر ميسي، الذي خاض نهائي كأس العالم قبل 8 سنوات لكنه تجرع مرارة الخسارة من ألمانيا، بمستويات رائعة في قطر وسجل 7 أهداف ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة بفارق هدف خلف كيليان مبابي مهاجم فرنسا.

وتقاسم ميسي (35 عاما) قائمة الأكثر صناعة للأهداف بثلاث تمريرات حاسمة متساويا مع هاري كين (إنجلترا) وأنطوان غريزمان (فرنسا) وبرونو فرنانديز (البرتغال).

كيف كانت مقارنات ميسي مع لاعبين بارزين في نهائيات قطر؟

كان ميسي أفضل لاعب على نحو واضح من غريمه كريستيانو رونالدو الفائز بخمس كرات ذهبية، والذي جلس على مقاعد البدلاء في مباراتي البرتغال أمام سويسرا والمغرب بعد التسجيل في كأس العالم للمرة الخامسة على التوالي.

كانت هناك الكثير من التطلعات حول نيمار، زميل ميسي في باريس سان جيرمان، لكن مهاجم البرازيل سجل هدفين فقط ولم يتمكن من مساعدة أبطال العالم 5 مرات في اجتياز دور الثمانية عقب تخطي إصابته في وقت سابق بالبطولة.

كما خاض مبابي، زميل ميسي الآخر في سان جيرمان، بطولة رائعة وتصدر قائمة هدافي البطولة بثمانية أهداف بعدما أصبح ثاني لاعب في التاريخ يحرز ثلاثية في النهائي بعد جيف هيرست في 1966.

أبرز أرقام ميسي في مسيرته الدولية؟

المباريات الدولية: 172

الأهداف الدولية: 98

المشاركات في كأس العالم: خمس مرات (2006-2010-2014-2018-2022)

المباريات في كأس العالم: 26 مباراة وهو رقم قياسي

الأهداف في كأس العالم: 13 (رقم قياسي في الأرجنتين)

المشاركات في النهائي: مرتان (2014-2022)

الأهداف في نسخة 2022: 7 أهداف

التمريرات الحاسمة في نسخة 2022: 3 تمريرات (اللاعب الوحيد الذي صنع هدفا على الأقل في 5 نسخ لكأس العالم)

جائزة رجل المباراة في 2022: 5 مرات (11 مرة بشكل عام وهو رقم قياسي)

ألقاب أخرى: كأس كوبا أمريكا (2021) كأس الأبطال الكونميبول-اليويفا (2022) ذهبية الأولمبياد (2008) كأس العالم للشباب (2005)

الجوائز الفردية التي حصل عليها ميسي؟

الكرة الذهبية: 7 مرات (رقم قياسي- 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021)

الكرة الذهبية بكأس العالم: مرتان (2014 و2022)

لاعب العام من الفيفا: مرة واحدة (2009)

جائزة الأفضل من الفيفا: مرة واحدة (2019)

الحذاء الذهبي الأوربي: 6 مرات (2009-2010، 2011-2012، 2012-2013، 2016-2017، 2017-2018، 2018-2019)

الكرة الذهبية بكأس العالم للأندية: مرتان (2009 و2011)

جائزة لوريوس العالمية لرياضي العام: مرة واحدة (2020)

لاعب العام في الأرجنتين: 14 مرة

إنجازات ميسي بمسيرته مع الأندية؟

انضم ميسي إلى قطاع الناشئين ببرشلونة في سن 13 وقضى معظم مسيرته الاحترافية بالنادي الإسباني، وهو الهداف التاريخي وأكثر لاعب خوضا للمباريات معه برصيد 672 هدفا في 778 مباراة بجميع المسابقات.

حصل على 35 لقبا مع برشلونة، منها 10 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب بدوري أبطال أوربا، و3 بكأس السوبر الأوربية، و7 ألقاب بكأس ملك إسبانيا، و3 بكأس العالم للأندية.

انضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في 2021 لمدة عامين.

سجل 23 هدفا وقدم 29 تمريرة حاسمة في 53 مباراة مع سان جيرمان، فاز بالدوري الفرنسي بموسم 2021-2022 وبكأس السوبر الفرنسية في 2022.