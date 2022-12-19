حافلة الأرجنتين تجوب “درب لوسيل” في مسير احتفالي بعد التتويج بلقب كأس العالم قطر 2022 (فيديو)
تدفق الآلاف من مختلف الجنسيات إلى طريق “درب لوسيل” في مسير احتفالي عقب ختام بطولة كأس العالم في قطر احتفالا بتتويج منتخب الأرجنتين بالكأس العالمية بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة على حساب فرنسا، لتعتلي الأرجنتين منصة التتويج للمرة الثالثة في تاريخها.
وفي مباراة مثيرة ومتقلبة أقيمت أمام نحو 88 ألف متفرج، حققت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي لقب كأس العالم للمرة الثالثة بتغلبها 4-2 على فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 بنهاية الوقت الإضافي.
وجابت حافلة مكشوفة بالمنتخب الأرجنتيني “درب لوسيل” حيث حملت لاعبي الفريق وهم يرفعون كأس البطولة لتحية الجماهير.
منتخب #الأرجنتين يحتفل بـ #كأس_العالم في درب #لوسيل #كأس_العالم_قطر_2022 https://t.co/tzFIdrgI1X
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 18, 2022
وأكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن دولة قطر أوفت بوعدها بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب مع ختام بطولة كأس العالم قطر 2022.
وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر “أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة، وأشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس. ومع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا”.
أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة، وأشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس. ومع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا.
— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 18, 2022
مع انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أتقدم بالشكر لكل من ساهم من جماهير ومتطوعين وأفراد ومؤسسات ووزارات في إنجاح البطولة وإظهارها ودولة قطر والعالم العربي بصورة مشرفة لملايين من المشاهدين حول العالم.
— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 18, 2022