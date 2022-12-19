حافلة الأرجنتين تجوب “درب لوسيل” في مسير احتفالي بعد التتويج بلقب كأس العالم قطر 2022 (فيديو)

تدفق الآلاف من مختلف الجنسيات إلى طريق “درب لوسيل” في مسير احتفالي عقب ختام بطولة كأس العالم في قطر احتفالا بتتويج منتخب الأرجنتين بالكأس العالمية بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة على حساب فرنسا، لتعتلي الأرجنتين منصة التتويج للمرة الثالثة في تاريخها.

وفي مباراة مثيرة ومتقلبة أقيمت أمام نحو 88 ألف متفرج، حققت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي لقب كأس العالم للمرة الثالثة بتغلبها 4-2 على فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 بنهاية الوقت الإضافي.

وجابت حافلة مكشوفة بالمنتخب الأرجنتيني “درب لوسيل” حيث حملت لاعبي الفريق وهم يرفعون كأس البطولة لتحية الجماهير.

وأكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن دولة قطر أوفت بوعدها بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب مع ختام بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر “أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة، وأشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس. ومع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا”.

أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة، وأشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس. ومع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 18, 2022