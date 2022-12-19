قفز وتحمس ثم حزِن.. ماكرون يتفاعل بحماس مع مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم (صور)

تفاعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع مباراة منتخب بلاده والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 قطر، اليوم الأحد، بملعب لوسيل المونديالي.

وظهر ماكرون وقد اندمج في التشجيع من المنصة الشرفية إلى جانب شخصيات على رأسها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونزع الرئيس الفرنسي سترته بعد بداية المباراة وشمّر قميصه، وكان ماكرون يقفز من مقعده كلما أحرز الديكة هدفا جديدا أو اقتربوا من مرمى الخصم.

والتقطت عدسات الكاميرات لقطات مختلفة ظهر فيها ماكرون بتعابير تمتزج بين القلق والحماس والفرح والحزن بعد فوز الأرجنتين بركلات الترجيح.

من صافرة البداية إلى الخسارة.. شاهد تفاعل ماكرون مع مباراة نهائي كأس العالم pic.twitter.com/rSWqdnhZJh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 18, 2022

أحاسيس ماكرون تقاسمها معه الفرنسيون في بلاده خلف شاشات التلفزيون، ونقلت وكالة رويترز كيف تجمد البعض دون حراك بعد المباراة التي كانت تسير في صالح الأرجنتين حتى أول 80 دقيقة، قبل أن يقود كيليان مبابي انتفاضة الفريق في النتيجة، ليبث الأمل في نفوس الجماهير الفرنسية.

وقال المشجع رومان سين بالقرب من مجموعة صغيرة من الجماهير الأرجنتينية التي تحتفل بالفوز “الأمر محبط جدا”.

ولم يكن هناك ما يدفع الجماهير الفرنسية للتشجيع إذ واجه الفريق صعوبة في إطلاق تسديدة على المرمى وهو يتأخر 2-0، قبل أن يقلص مبابي الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 80 ثم يهز الشباك مجددا بعد 97 ثانية بتسديدة قوية.

وانطلقت صيحات (هيّا أيها الزرق) بعدما فرض اللاعب البالغ عمره 23 عاما وقتا إضافيا.

وبدا أن الفوز سيكون من نصيب الأرجنتين بعدما تقدم ميسي للأرجنتين في الدقيقة 108، لكن ركلة جزاء أخرى سددها مبابي أعادت التعادل ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وهذه المرة، لم ترتكب الأرجنتين أي أخطاء.

قال المواطن الفرنسي جوردان تامبوت لرويترز محبطا “استفقنا بعد فوات الأوان، أظهرنا قوة شخصيتنا ولكن عندما تحتكم إلى ركلات الترجيح، فإن الفرص متساوية”.

وحاول الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي تابع المباراة من المدرجات، مواساة مبابي في أرضية الملعب، قبل أن يكتب عبر تويتر “الزُرق جعلونا نحلم”.