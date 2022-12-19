دموع وحسرة.. أكثر اللقطات حزنا لنجوم كرة القدم فى مونديال قطر (فيديو)

شهد مونديال قطر 2022 لقطات حزينة لنجوم كبار ودّعوا المونديال بالدموع.

وتناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأبرز قادة المنتخبات وهم في حزن شديد والدموع تسيل من أعينهم.

وبعد المباراة النهائية التي انتهت الأحد بفوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفرنسي، تداول ناشطون صورة للنجم كليان مبابي متحسرا أمام كأس العالم عند استلامه جائزة هداف المونديال.

وفي المراحل السابقة للبطولة، ظهرت صور للبرازيلي نيمار عند الخروج من ربع نهائي المونديال وهو يبكي.

وتكرر مشهد بكاء اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في البطولات الكبرى، والتقطت عدسات الكاميرات صورا له في الممر المؤدي إلى غرف الملابس بعد خسارة فريقه أمام المنتخب المغربي.

كما دخل الإنجليزي هاري كين قائد منتخب إنجلترا في نوبة بكاء شديدة عقب إضاعته ركلة جزاء أمام فرنسا في ربع النهائي.

كما دخل عدد من لاعبي منتخب المغرب في حالة صدمة وبكاء بعد الخسارة في مباراتهم أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم. وكان “أسود الأطلس” على بعد مباراة واحدة من الوصول إلى نهائي كأس العالم.

وكان من أبرز اللقطات خروج ألمانيا من الدور الأول في البطولة، وتوديعها كأس العالم بلحظات صادمة.