الاتحاد الأرجنتيني يعلّق على البشت الذي ارتداه ميسي بعد التتويج بكأس العالم.. ماذا قال؟

أعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن فخره بلاعبه الأسطورة ليونيل ميسي، ونشر على تويتر الصورة التي تُظهر إهداء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “البشت العربي” للاعب قبيل رفعه كأس العالم.

وعلّق الاتحاد على تويتر “بالتأكيد أنت ملك”، في إشارة إلى أن “البشت” رمز للمكانة البارزة التي تضاهي الملوك والأمراء.

El Rey de este deporte 👑🐐🇦🇷 pic.twitter.com/QTeQ7UTI0l — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) December 18, 2022

واعتبرت صحيفة الغارديان البريطانية الاحتفال القطري باللاعب الأرجنتيني “تتويجا” بجعله يرتدي “البشت”. وعنونت الصحيفة “كأس العالم في قطر ينتهي بأكبر نهائي، وتتويج ليونيل ميسي”.

وذكرت صحيفة (ذا سيدني مورنينغ هيرالد) الأسترالية أن ميسي “يستحق معاملة استثنائية”، وذلك في مقال للحديث عن “البشت” الذي ارتداه في لقطة الختام.

وقالت “يستحق معاملة استثنائية، سواء من خلال انحناء معجبيه أمامه أو أن يقوم الأمير تميم بإلباسه البشت”.

وبينما اعترض البعض على ظهور ميسي بـ”البشت” في الاحتفال بالتتويج بكأس العالم، عرّفت وسائل إعلام أجنبية بذلك الزي العربي لتوضيح أهميته ودلالته.

وكان حسن الذوادي الأمين العام للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم قطر 2022 قد أكد في تصريحات لموقع (بي بي سي سبورت) أن تقديم البشت “كان احتفالا بميسي”.

وأوضح أن اللاعب الأرجنتيني ارتدى “البشت” عند التقاط الصور قبل خلعه لاحقا ومواصلة الاحتفالات بزي وألوان منتخبه الوطني.

وتُوجت الأرجنتين بطلة لكأس العالم عقب فوزها على فرنسا بركلات الترجيح (4ـ2) في نهائي مثير انتهى وقته الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.