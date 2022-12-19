أول تصريحات لميسي عن الاعتزال بعد التتويج بكأس العالم.. ماذا قال؟

رد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على التقارير التي ترددت بشأن اعتزاله اللعب الدولي بعد تتويجه بلقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه مع منتخب بلاده.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي بالتعادل 2-2، وتمكن الفريقان من تسجيل هدف لكل منهما لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل 3-3، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها منتخب التانغو لصالحه 4-2.

وقال ميسي، الذي سجل هدفين في المباراة النهائية قبل احتكام الفريقين لركلات الترجيح: “أريد أن أخوض بعض المباريات الأخرى كبطل العالم”.

وأضاف اللاعب، الذي قاد الأرجنتين للقب الثالث في تاريخها والأول لها منذ 36 عاما: “كنت محظوظا بحصد كل الألقاب الممكنة في مسيرتي، هذا اللقب كان الوحيد الذي ينقصني”.

وختم نجم باريس سان جيرمان حديثه بالقول “أريد أن أصطحب هذا الكأس إلى الأرجنتين واستمتع به مع الجميع”.

وفاز ميسي بجائزة أفضل لاعب في مونديال قطر، ليصبح أول لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز مرتين، إذ سبق له أن حصد الكرة الذهبية في مونديال البرازيل 2014.