كأس العالم قطر 2022|قطر

“أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب”.. أمير قطر يسدل ستار كأس العالم 2022

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وشقيقه الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني (رويترز)
19/12/2022-|آخر تحديث: 19/12/202212:33 AM (مكة المكرمة)

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن قطر أوفت بوعدها بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب.

وأوضح عبر تغريدة على موقع تويتر، أن بلاده أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافة العرب وأصالة قيمهم.

وبارك الشيخ تميم لمنتخب الأرجنتين فوزه بكأس العالم قطر 2022، بعد مباراة النهائي التي جمعته بالمنتخب الفرنسي في ملعب لوسيل، مساء الأحد.

وغرد “أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزه بكأس العالم قطر 2022 وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة”.

وشكر رئيس دولة قطر  كل المنتخبات “على لعبهم الرائع”، و”الجماهير التي شجعتهم بحماس”.

وفي لفتة استثنائية ألبس أمير قطر نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي البشت القطري (ثوب تقليدي قطري) على منصة التتويج.

قاد الساحر ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 36 عاما بعد الفوز على نظيره الفرنسي (4-2) بالركلات الترجيجية، اليوم الأحد، في المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3).

وتألق ليونيل ميسي في صفوف المنتخب الأرجنتيني بتسجيله هدفين، كما أبدع كيليان مبابي في صفوف منتخب فرنسا بتسجيله 3 أهداف (هاتريك).

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي