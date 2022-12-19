“أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب”.. أمير قطر يسدل ستار كأس العالم 2022

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن قطر أوفت بوعدها بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب.

وأوضح عبر تغريدة على موقع تويتر، أن بلاده أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافة العرب وأصالة قيمهم.

أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة، وأشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس. ومع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 18, 2022

وبارك الشيخ تميم لمنتخب الأرجنتين فوزه بكأس العالم قطر 2022، بعد مباراة النهائي التي جمعته بالمنتخب الفرنسي في ملعب لوسيل، مساء الأحد.

أمير دولة #قطر: أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا.#كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/YeUEtSEj5a — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 18, 2022

وغرد “أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزه بكأس العالم قطر 2022 وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة”.

وشكر رئيس دولة قطر كل المنتخبات “على لعبهم الرائع”، و”الجماهير التي شجعتهم بحماس”.

وفي لفتة استثنائية ألبس أمير قطر نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي البشت القطري (ثوب تقليدي قطري) على منصة التتويج.





قاد الساحر ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 36 عاما بعد الفوز على نظيره الفرنسي (4-2) بالركلات الترجيجية، اليوم الأحد، في المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3).

وتألق ليونيل ميسي في صفوف المنتخب الأرجنتيني بتسجيله هدفين، كما أبدع كيليان مبابي في صفوف منتخب فرنسا بتسجيله 3 أهداف (هاتريك).