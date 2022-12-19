فوق السحاب.. أرجنتينيون يحتفلون عقب تتويج منتخبهم بكأس العالم (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر احتفال بعض الجماهير الأرجنتينية على متن طائرة متجهة من إسطنبول إلى بيونس آيرس عقب تتويج منتخبهم بكأس العالم.

وأظهر الفيديو الركاب وهم يتابعون أحداث المباراة أثناء رحلتهم، كما أظهر فرحتهم الكبيرة بالفوز.

وحسمت الأرجنتين لقبها الثالث بكأس العالم والأول منذ 1986 بالفوز بركلات الترجيح (4-2) على فرنسا في النهائي بملعب لوسيل، أمس الأحد، عقب تعادل مثير 3-3 خلال 120 دقيقة.

وعاشت الأرجنتين يوما طويلا من الاحتفالات بعد استعادة لقب كأس العالم لكرة القدم الغائب منذ 36 عاما، واحتشد أكثر من مليون شخص حول نصب أوبليسكو التذكاري بقلب العاصمة بوينس آيرس في انتظار عودة الأبطال من قطر.

وكان ميسي بطل الاحتفالات بعد أن سجل هدفين في النهائي وركلة ترجيح، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد أن حقق حلمه أخيرا وعوّض خسارة نهائي 2014 أمام ألمانيا.

لكن دييغو مارادونا كان الغائب الحاضر في الاحتفالات أيضا، إذ رفع مشجعون صوره بجانب ميسي، وتذكرت الصحف المحلية الأسطورة الذي فارق الحياة قبل عامين.