ميسي الأكثر مشاركة في تاريخ كأس العالم والفرنسي لوريس يتصدر حراس المرمى

حقق النجم ليونيل ميسي رقما قياسيا جديدا مع المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم، بمشاركته في المباراة رقم 26 في بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعد أن بدأ كأساسي في المباراة النهائية أمام فرنسا.

وتفوق ميسي، 35 عاما، بفارق مباراة عن الألماني لوثار ماتيوس، فيما يحتل ألماني آخر هو ميروسلاف كلوزه المركز الثالث برصيد 24 مباراة في كأس العالم.

وقاد ميسي الأرجنتين للتويج بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخها بعد تغلبها على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح.

وقال ميسي إن نسخة قطر 2022 ستكون الأخيرة له في بطولات كأس العالم. وسبق له المشاركة في أربع نسخ لكأس العالم.

وشارك ميسي للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم في نسخة عام 2006.

وخلال نسخة قطر، أصبح ميسي كذلك هداف المنتخب الأرجنتيني في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، حينما سجل سبعة أهداف ليرفع رصيده إلى 13 هدف.

بطولة واحدة كانت تنقصه في مسيرته 🏆 التتويج بكأس العالم FIFA يستحق تلك الابتسامة يا ليو 😁🇦🇷 pic.twitter.com/R0awOgliK3 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 18, 2022

كما أصبح الفرنسي هوجو لوريس حارس المرمى الأكثر مشاركة في المباريات في تاريخ كأس العالم.

وسجل لوريس ظهوره رقم 20 في تاريخ كأس العالم من خلال مواجهة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022.

وحطم لوريس الرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الحارس الألماني مانويل نوير برصيد 19 مباراة لكل منهما في المونديال.

لحظة مؤثرة لليونيل ميسي 🥺 بعد سنوات طويلة من الانتظار، هكذا تصرف بعد أن علم أنه بطل للعالم 🏆😊 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 18, 2022

من جهة أخرى، تفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على الأسطورة بيليه في قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال وأصبح في المركز الرابع مع الفرنسي جوست فونتين برصيد 13 هدفا.

وسجل الجوهرة السوداء أهدافه على مدار أربع نسخ في كأس العالم، فيما جاءت أهداف ميسي خلال خمس نسخ للمونديال.

ويتصدر النجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزه قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال برصيد 16 هدفا خلال أربع نسخ شارك بها في كأس العالم.

ويحتل الظاهرة البرازيلي رونالدو المركز الثاني في القائمة برصيد 15 هدفا سجلها خلال أربع نسخ للمونديال، يليه الأسطورة الألماني جيرد مولر في المركز الثالث برصيد 14 هدفا سجلها خلال نسختين فقط للمونديال.