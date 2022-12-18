مونديال قطر 2022.. ميسي الأفضل ومبابي الهداف ومارتينيز أفضل حارس

سيطر المنتخب الأرجنتيني على جوائز الأفضل في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 التي فاز بها بعد أن تغلب على المنتخب الفرنسي في نهائي مثير.

وفاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في، فيما حصل النجم الفرنسي كيليان مبابي على جائزة هداف البطولة برصيد ثمانية أهداف.

وسجل ميسي سبعة أهداف وصنع ثلاثة خلال مسيرة الأرجنتين في البطولة.

كما فاز حارس منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس، وكذلك فاز الأرجنتيني إنزو فرنانديز بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

وسجل إنزو فرنانديز هدفا في مباراة المكسيك التي انتهت بفوز الأرجنتين 2-صفر.

وتصدى مارتينيز لضربتي ترجيح في ربع النهائي أمام هولندا ثم تصدى لركلة ترجيح أمام فرنسا في النهائي.

كما أصبح ليونيل سكالوني أصغر مدرب يفوز بكأس العالم منذ أن فاز مواطنه سيزار مينوتي ببطولة 1978.

ويبلغ عمر سكالوني 44 عامًا و216 يومًا، فيما كان عمر مينوتي 39 عامًا و232 يومًا عندما فاز بالبطولة.