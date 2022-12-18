قائمة أفضل الهدافين على مدار تاريخ بطولات كأس العالم

اختتمت منافسات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، الأحد، بتتويج منتخب الأرجنتين باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه بركلات الترجيح على منتخب فرنسا في المباراة النهائية للمسابقة.

وفيما يلي قائمة أفضل هدافي كأس العالم طبقا لإجمالي عدد الأهداف التي سجلوها في المونديال والنسخ التي شاركوا فيها:

16 هدفا:

ميروسلاف كلوزه (ألمانيا) – (2002 و2006 و2010 و2014)

15 هدفا:

رونالدو (البرازيل) – (1994 و1998 و2002 و2006)

14 هدفا:

غيرد مولر (ألمانيا) – (1970 – 1974)

13 هدفا:

ليونيل ميسي (الأرجنتين) – (2006 – 2010 – 2014 – 2018 – 2022)

جوست فونتين (فرنسا) – (1958)

كلمة لوصف أداء مبابي بعد تسجيله الهاتريك في النهائي ــــــــــ 👇 pic.twitter.com/qfFCKbYF9Z — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 18, 2022

12 هدفا:

كيليان مبابي (فرنسا) – (2018 و2022)

بيليه (البرازيل) – (1958 و1962 و1966 و1970)

ساندور كوتشيش (المجر) – (1954)

يورغن كلينسمان (ألمانيا الغربية وألمانيا) – (1990 و1994 و1998)

10 أهداف:

توماس مولر (ألمانيا) – ( 2010 و2014 و2018 و2022)

هيلموت ران (ألمانيا الغربية) – (1954 – 1958)

تيوفيلو كوبيلاس (بيرو) – (1970 و1978 و1982)

جيجوج لاتو (بولندا) – (1974 و1978 و1982)

غاري لينكر (إنجلترا) – (1986 – 1990)

غابرييل باتيستوتا (الأرجنتين) – (1994 و1998 و2002)

9 أهداف:

فافا (البرازيل) – (1958 و1962)

أوفه زيلر (ألمانيا الغربية) – (1958 و1962 و1966 و1970)

إيزيبيو (البرتغال) – (1966)

جيرزينيو (البرازيل) – (1966 و1970 و1974)

باولو روسي (إيطاليا) – (1978 و1982 و1986)

روبرتو باجيو (إيطاليا) – (1990 و1994 و1998)

كارل هاينز رومينيغه (ألمانيا الغربية) – (1978 و1982 و1986)

كريستيان فييري (إيطاليا) – (1998 و2002)

ديفيد فيا (إسبانيا) – (2006 و2010 و2014)

ألديمير مينديز ‏(البرازيل) – (1950)

8 أهداف:

كريستيانو رونالدو (البرتغال) – (2006 و2010 و2014 و2018 و2022)

نيمار (البرازيل) – (2014 و2018 و2022)

هاري كين (إنجلترا) – (2018 و2022)

جييرمو ستابيل (الأرجنتين) – (1930)

أوسكار ميغيز (أوروجواي) – (1950 و1954)

ليونيداس (البرازيل) – (1934 و1938)

دييغو مارادونا (الأرجنتين) – (1982 و1986 و1990 و1994)

رودي فولر (ألمانيا الغربية وألمانيا) – (1986 و1990 و1994)

ريفالدو (البرازيل) – (1998 و2002)