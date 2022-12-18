فرنسا ترجئ محاكمة شبان متطرفين يُشتبه في تخطيطهم لمواجهة مشجعي منتخب المغرب

أرجأت محكمة في باريس، أمس السبت، محاكمة 7 شبان على صلة باليمين المتطرف يُشتبه في تخطيطهم لمواجهة مشجعي المنتخب المغربي في أعقاب مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بين المغرب وفرنسا.

واعتقلت الشرطة الشبان مع عشرات آخرين، الأربعاء الماضي، في حانة بالدائرة 17 بالعاصمة الفرنسية بعد المباراة التي فازت فيها فرنسا على المغرب بهدفين نظيفين.

وبينما تم الإفراج عن الموقوفين الآخرين دون توجيه تهم إليهم، أفاد مصدر في الشرطة بأن هناك شبهات في تخطيط هؤلاء الشبان الـ7 للتوجه إلى الشانزليزيه لمواجهة مشجعي المغرب هناك.

ومن بين الشبان مارك دو كاكراي فالومنييه (24 عامًا) الذي يُشتبه في أنه زعيم جماعة “زواف باريس” اليمينية المتطرفة التي حظرتها السلطات في يناير/كانون الثاني.

(VÍDEO) Los disturbios tras el Francia-Marruecos se saldan con un atropello mortal y 250 detenidos.https://t.co/mOntMbz5YY — El Liberal (@elliberal_com) December 15, 2022

وقال الادعاء العام إنه يشتبه في أن فالومنييه يقف وراء الدعوة إلى التجمع في الحانة “للدفاع عن العلم ضد المغاربة”.

وأُفرج عن جميع المتهمين بكفالة، وتم تحديد يوم 13 يناير لعقد جلسة استماع لهم في المحكمة.

واعتقلت الشرطة نحو 115 شخصًا في باريس بعد مباراة المنتخب الفرنسي أمام المغرب، كما وقعت اشتباكات السبت الماضي بعد فوز فرنسا على إنجلترا في الدور ربع النهائي.

وانتشرت الشرطة بشكل كثيف، أمس السبت، قبل مباراة المركز الثالث بين المغرب وكرواتيا التي فازت فيها كرواتيا بهدفين مقابل هدف.

وسيتم نشر نحو 14 ألف شرطي في جميع أنحاء فرنسا، اليوم الأحد، لضمان الأمن بعد المواجهة بين فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022 التي تقام مساء اليوم.