حفل ختام مبهر لبطولة كأس العالم قطر 2022 على ملعب لوسيل

أسدل الستار على منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم بحفل ختام رائع، اليوم الأحد، قبل أقل من ساعة على المباراة النهائية لمونديال قطر والتي تجمع المنتخب الفرنسي حامل اللقب بنظيره الأرجنتيني على ملعب لوسيل.

وشهد حفل الختام أمسية فنية متنوعة، تخللها توليفة موسيقية من الأغاني الرسمية للبطولة، جرى تقديمها مباشرة أمام الجماهير في الملعب في حضور كوكبة من المغنيين. وحضر الافتتاح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأدى دافيدو وعايشة أغنية “هيا هيا”، بينما قدّم الفنانان أوزونا وغيمس أغنية “أرحبو” بالإضافة إلى الفريق النسائي المكوّن من نورة فتحي وبلقيس ورحيمة رياض ومنال الكامل، والذي أدى أغنية “لايت ذي سكاي”.

كما شهد حفل الختام تمايل الراقصين على أنغام الموسيقى وسط حالة من التفاعل والحماس في المدرجات.

وجرى إطلاق منطادين بألوان العلمين الأرجنتيني والفرنسي في الهواء الطلق قبل انطلاق حفل الختام.

وتتجه أنظار العالم بعد قليل صوب ملعب لوسيل الذي يستضيف المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

ووصل منتخبا الأرجنتين وفرنسا إلى المباراة النهائية حيث يتطلع كل منهما إلى رفع الكأس للمرة الثالثة في تاريخه.