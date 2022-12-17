“لا تتأخروا”.. الفيفا يعلن تفاصيل حفل ختام كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تفاصيل حفل ختام مونديال قطر 2022 المقرر إقامته، الأحد، قبيل انطلاق مباراة النهائي بين المنتخبَين الأرجنتيني والفرنسي.

وقال الفيفا في بيان نشره على موقعه السبت “بعد حفل الافتتاح الذي احتفى بالتقريب بين الشعوب وتعريف بعضهم بعضًا متجاوزين الاختلافات والخلافات، يمتد حفل الختام 15 دقيقة، ويُبرز اجتماع العالم بأسره على مدى 29 يومًا من المنافسات، في فعالية تحتفي بالشِّعر والموسيقى”.

وأضاف “أمّا مسك الختام، فسيكون أمسية من العمر تُقدَّم فيها توليفة موسيقية من الأغاني الرسمية للبطولة، تقدّمها مباشرة أمام الجماهير في الملعب كوكبة من المغنين، حيث سيؤدي دافيدو وعايشة أغنية “هيا هيا”، بينما يقدّم الفنانان أوزونا وجيمس أغنية “أرحبوا”، بالإضافة إلى الفريق النسائي الكامل لأغنية Light the Sky المكوّن من نورة فتحي وبلقيس ورحيمة رياض ومنال”.

وأوضح البيان “رغم أن المباراة تنطلق في تمام السادسة بالتوقيت المحلي، فإن على الجماهير الحضور في مقاعدهم بحلول الساعة 16:30 كي لا تفوتهم مشاهدة الحفل الختامي الذي ستخلّده إلى الأبد ذاكرة 88 ألف متفرج موجودين في استاد لوسيل”.

Tous derrière les bleus !! 🇫🇷⚽️ pic.twitter.com/6T3jIMNOq8 — G I M S (@GIMS) December 9, 2022

وحظي حفل افتتاح (كأس العالم فيفا قطر 2022) باهتمام عالمي واسع، وغلب على الحفل -الذي استمر نحو 30 دقيقة- التراث الخليجي والعربي.

وشهد حفل الافتتاح العديد من الدلالات الرمزية عن الترحيب والكرم والضيافة في الثقافة العربية، إلى جانب العروض الموسيقية والثقافية والبصرية المعاصرة التي تُستخدم لأول مرة في تاريخ البطولة، في رسالة لدعوة العالم إلى اللقاء والتوحد كأنه قبيلة واحدة في ظل خيمة “تمثل الأرض”.